Starbucks supera los $1,000 millones en café a domicilio: ¿se acerca el fin de la experiencia en sus tiendas?

La cafetería Starbucks reveló a principios de noviembre que su negocio de reparto genera $1,000 millones de dólares y que en el último trimestre este nicho de mercado creció casi 30%, un giro sorprendente, ya que el gancho de la marca es la experiencia única en sus cafeterías y, sin embargo, se va eclipsando por la posibilidad de disfrutar de su café a domicilio.

Sin embargo, estos resultados estarían obligando a la multinacional a reorientar su estrategia de negocio, por el alto costo de mantenimiento que implican sus tiendas.

Para tener una idea de lo que significan estos ingresos por $1,000 millones de dólares, las ganancias totales mundiales de Starbucks en el año fiscal 2025 fueron cercanas a los $37,000 millones, por lo que el servicio a domicilio no es una cantidad despreciable para el mercado de EE.UU.

Además, cuando el crecimiento del 30% en las ventas comparables en tiendas de Starbucks en los EE.UU. también representa un cambio fundamental en la forma en que las personas quieren interactuar con la marca.

Una experiencia, no un producto

El expertise del comercio minorista establece que la clave del éxito en este sector reside en la experiencia y ninguna empresa ha tenido tanto éxito con sus sucursales como Starbucks, ya que su aparición en el mercado obligó a la creación del concepto ‘tercer lugar’, que se refiere al sitio donde acude la gente además de su hogar y el trabajo.

Howard Schultz construyó su imperio cafetero basado en el concepto de que nunca se trató solo de vender café, sino de ofrecer un lugar donde la gente podía sentirse tranquila en un espacio entre el hogar y el trabajo. Durante años, esa idea funcionó de maravilla.

Sin embargo, esta concepción se ha modificado por factores como el auge de los pedidos a domicilio, la pandemia, cambios demográficos, entre otros y en la actualidad, gran parte de los clientes de Starbucks posiblemente no están más interesados por la experiencia de sus cafeterías.

Un inminente cambio de estrategia

Por ello, este volumen de ventas es una señal muy atractiva para la estrategia de recuperación de ventas, del CEO Brian Niccol, quien ha buscado revitalizar el ambiente de Starbucks. Para ello, ha impulsado estrategias como reinstaurar la barra de condimentos, que los pedidos de café estuvieran listos en cuatro minutos o menos, nuevos estándares de uniformes y la incorporación de introdujo las tazas de cerámica en la operación en las sucursales.

Incluso llegó a hablar de una nueva “cafetería del futuro”, así como un plan para cerrar todas las tiendas restantes en Estados Unidos que solo ofrecían pedidos móviles y servicio para llevar.

Su decisión estaría equivocada, luego que el 30% de todas las transacciones ya se realizan a través de la aplicación móvil de Starbucks, sumado a otros $1,000 millones de dólares en envíos a domicilio, por lo que probablemente la idea de revitalizar la experiencia del tercer lugar no sea la correcta para enderezar el rumbo de la cadena, ya que parece que más y más personas prefieren comprar su café y salir.

Suena triste, pero el modelo de negocio de Starbucks parece haber terminado y no es probable que regrese pronto. En cambio, la señal de cerrar sus locales de reparto y pedidos móviles quizá no sea la decisión más acertada. Dada la situación, algún tipo de “cafetería fantasma” o “cafetería sin servicio”, donde todo esté automatizado para mayor rapidez y eficiencia, probablemente sea la solución correcta. Ya que un volumen cada vez mayor de pedidos móviles o, peor aún, con repartidores que se abren paso a codazos para conseguir sus cafés.

