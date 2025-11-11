Itatí Cantoral respalda a Angélica Vale en su difícil proceso de divorcio con Otto Padrón

La actriz Itatí Cantoral demostró su cariño y solidaridad hacia Angélica Vale en medio del difícil proceso de divorcio que atraviesa la conductora, quien recientemente confirmó la ruptura de su matrimonio con Otto Padrón tras ocho meses de separación.

Durante la presentación del disco homenaje a su padre, Regálame esta noche, Cantoral envió un mensaje lleno de empatía a su amiga y colega, destacando la cercanía que comparten desde la infancia.

El emotivo mensaje de Itatí Cantoral

“Amo a Angélica Vale, yo tengo un profundo agradecimiento porque además que la conozco desde niña, es como si fuera mi hermana. Empecé mi carrera gracias a ella, por su abuelita Angélica Ortiz. Angélica María es una diosa de México. Son una familia intocable”, expresó Cantoral ante los medios.

La actriz continuó con un mensaje directo para su amiga: “Quiero decirte, Angélica Vale, no sé por lo que estés pasando, llámame, tú sabes que cuentas conmigo 24/7 y que te amo y que te admiro”, afirmó con evidente afecto.

Angélica Vale rompe el silencio sobre su divorcio

Angélica Vale sorprendió a sus seguidores al revelar que se enteró del divorcio a través de los medios de comunicación. Durante la transmisión de La Vale Show, compartió entre lágrimas.

“Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia, y con unos amigos. Así me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó, precisamente a Otto, de la noticia que había dado Javier Ceriani”, indicó.

La conductora explicó que su esposo le había mencionado días antes su intención de divorciarse, pero nunca imaginó que el proceso sería tan inmediato. Pidió respeto y comprensión para poder celebrar su cumpleaños número 50 con tranquilidad antes de ofrecer más declaraciones.

La amistad entre Itatí Cantoral y Angélica Vale

El gesto de apoyo de Itatí Cantoral ha sido ampliamente elogiado por los seguidores de ambas artistas, quienes destacan la hermandad y empatía entre dos de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano.

