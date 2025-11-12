Carlo Ancelotti sobre Neymar: “Todos queremos que vuelva a su mejor nivel”

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, expresó su deseo de ver nuevamente a Neymar en plenitud futbolística, luego de que las lesiones limitaran la participación del histórico delantero con la Canarinha. El técnico italiano subrayó que el atacante del Santos debe recuperar su condición física óptima para volver a ser considerado en la selección nacional.

En declaraciones concedidas a la revista Placar, Ancelotti explicó que comprende el interés constante por el futuro del máximo goleador histórico de Brasil, quien atraviesa una compleja etapa marcada por las lesiones.

“No, no hay problema. Es normal [que la gente pregunte] porque Neymar es una leyenda del fútbol brasileño”, dijo el entrenador.

El exentrenador del Real Madrid insistió en que todo el entorno del fútbol brasileño espera la recuperación total del atacante.

“Todos queremos que Neymar recupere su mejor condición física. La Federación Brasileña de Fútbol (CBF), el entrenador, el cuerpo técnico de la selección, los jugadores esperan que Neymar pueda volver a su mejor nivel”, afirmó.

Ancelotti también señaló que el fútbol moderno exige más que talento y que Neymar deberá demostrar que puede mantenerse físicamente competitivo.

“Lo cierto es que el fútbol de hoy exige muchas cosas. No solo talento, sino también condición física, intensidad… ojalá Neymar esté a su mejor nivel”, añadió.

Neymar, de 33 años, no juega con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) durante un partido de Eliminatorias Sudamericanas. El atacante regresó al Santos FC, club donde se formó, con el objetivo de recuperar ritmo y confianza, pero su proceso de reintegración no ha estado exento de polémicas.

Recientemente, el exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain volvió a la acción tras 48 días de baja por una lesión muscular, aunque su regreso terminó en controversia: fue sustituido al minuto 85 durante la derrota 3-2 ante el Flamengo y reaccionó con visible molestia hacia el entrenador Juan Pablo Vojvoda.

Sigue leyendo:

–Perú rescató un empate frente a Rusia con gol de Alex Valera en amistoso en San Petersburgo

–Crisis en el fútbol de Turquía: Federación investiga a más de 1,000 jugadores por presuntas apuestas

–De un campeón del mundo a otro: David Villa elogia a Julián Álvarez