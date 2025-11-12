Clubes amenazan con demandar a la Premier League si se impone un límite salarial

La Premier League podría enfrentarse a una batalla legal con sus propios clubes si decide avanzar con la implementación unilateral de un límite salarial. La medida, que busca contener el gasto excesivo y garantizar la sostenibilidad financiera, ha generado una fuerte oposición dentro del fútbol inglés.

Maheta Molango, presidente del sindicato de futbolistas (PFA), advirtió que esta regulación no puede aplicarse sin negociación y que atenta contra los derechos laborales de los jugadores. “Tenemos una tendencia en el fútbol de pensar que estamos por encima de la ley, pero el fútbol no lo está, y la realidad es que no puedes limitar la capacidad de alguien de ganarse la vida”, declaró en una entrevista con la BBC.

El nuevo tope salarial propuesto limitaría a los clubes a gastar en salarios, amortización de fichajes y comisiones a agentes hasta cinco veces los ingresos del equipo que menos gana en la liga, una cifra estimada en 550 millones de libras (aproximadamente $682 millones de dólares).

Ambas propuestas serán votadas el próximo 21 de noviembre, y de aprobarse, reemplazarían el sistema vigente desde 2013, que permite a los clubes gastar un máximo de 105 millones de libras en un periodo de tres años.

Molango fue contundente al advertir sobre las posibles consecuencias legales: “La liga sabe que habrá clubes que llevarán esta medida a los tribunales y en esa situación los únicos que ganan son los abogados. Hay formas de llegar a acuerdos en torno a la sostenibilidad financiera, pero esto no puede ser impuesto de forma unilateral”.

Actualmente, los equipos ingleses que también participan en competiciones europeas están sometidos a dos marcos regulatorios distintos: las normas de la Premier League, que permiten destinar hasta el 85 % de los ingresos a la plantilla, y las de la UEFA, más estrictas, que reducen ese margen al 70 %.

