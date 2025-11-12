Clubes amenazan con demandar a la Premier League si se impone un límite salarial
El debate sobre el nuevo límite salarial se presenta como uno de los más tensos en la historia reciente de la liga inglesa
La Premier League podría enfrentarse a una batalla legal con sus propios clubes si decide avanzar con la implementación unilateral de un límite salarial. La medida, que busca contener el gasto excesivo y garantizar la sostenibilidad financiera, ha generado una fuerte oposición dentro del fútbol inglés.
Maheta Molango, presidente del sindicato de futbolistas (PFA), advirtió que esta regulación no puede aplicarse sin negociación y que atenta contra los derechos laborales de los jugadores. “Tenemos una tendencia en el fútbol de pensar que estamos por encima de la ley, pero el fútbol no lo está, y la realidad es que no puedes limitar la capacidad de alguien de ganarse la vida”, declaró en una entrevista con la BBC.
El nuevo tope salarial propuesto limitaría a los clubes a gastar en salarios, amortización de fichajes y comisiones a agentes hasta cinco veces los ingresos del equipo que menos gana en la liga, una cifra estimada en 550 millones de libras (aproximadamente $682 millones de dólares).
Ambas propuestas serán votadas el próximo 21 de noviembre, y de aprobarse, reemplazarían el sistema vigente desde 2013, que permite a los clubes gastar un máximo de 105 millones de libras en un periodo de tres años.
Molango fue contundente al advertir sobre las posibles consecuencias legales: “La liga sabe que habrá clubes que llevarán esta medida a los tribunales y en esa situación los únicos que ganan son los abogados. Hay formas de llegar a acuerdos en torno a la sostenibilidad financiera, pero esto no puede ser impuesto de forma unilateral”.
Actualmente, los equipos ingleses que también participan en competiciones europeas están sometidos a dos marcos regulatorios distintos: las normas de la Premier League, que permiten destinar hasta el 85 % de los ingresos a la plantilla, y las de la UEFA, más estrictas, que reducen ese margen al 70 %.
