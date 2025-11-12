Sia anuncia colaboración navideña con Belinda

La cantante australiana Sia sorprendió a sus seguidores al anunciar una colaboración navideña con la cantante española Belinda. Ambas artistas participarán en una nueva versión del tema Snowman, que Sia estrenó en 2017.

Sia anunció que la nueva versión de su famosa canción se estrenará en todas las plataformas digitales el próximo 14 de noviembre.

Belinda reaccionó al anunció publicando en sus historias el post de Sia y escribió “Necesito un pellizco”, mostrándose emocionada por este nuevo logro en su carrera.

Esta no es la primera vez que Belinda y Sia trabajan juntas. Hace 20 años Belinda estrenó su exitoso álbum ‘Utopía’, uno de los trabajos discográficos que más impacto tuvo en su carrera y cuyas canciones se volvieron sumamente populares en la radio en esa época.

‘Utopía’ es uno de los temas del álbum y que da nombre al mismo. Esta fue una de las canciones más exitosas del álbum y la cual se convirtió en una de las más significativas de la carrera de Belinda. Sin embargo, lo que pocos saben es que la famosa canción está escrita por Sia Kate Isobelle Furler, conocida mundialmente como Sia.

Este álbum incluye canciones como ‘Ni Freud Ni Tu Mamá’, ‘Bella Traición’, ‘Luz Sin Gravedad, ‘Alguien Más’, ‘Es De Verdad’, entre otras. El álbum alcanzó el #8 en el Latin Pop Albums de Billboard, y se colocó en el #20 del Top Latin Albums. ‘Utopia’ también fue nominado a los Latin Grammy.

“Utopía es mi disco favorito. Es el disco más rockero y más arriesgado. Las letras hablan por sí solas. Empecé a vivir traiciones de amor, era la primera vez que me lastimaron de esa manera tan fuerte y tan real. No hay medicina para un corazón roto. No hay cura. También es un disco más oscuro, con ese toque dark que me encanta. Ese disco es lo que es Belinda. Utopía me representa en todos los aspectos”, dijo Belinda en ese momento según reseña Los 40.

Este álbum fue tan importante para la carrera de Belinda que su exnovio, el cantante Christian Nodal, se tatuó el nombre en la frente en honor a la carrera de su novia. Después de que la relación terminó, Nodal se cubrió el tatuaje con una flor. Lo mismo hijo con el enomre tatuaje que se hizo en el pecho de los ojos de Belinda.

