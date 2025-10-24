Belinda sufrió una lesión mientras tocaba la batería: “Lo único que me faltaba”

La cantante de origen español Belinda sufrió una lesión en uno de sus dedos mientras tocaba la batería durante un concierto que ofreció en un evento privado en Ciudad de México.

A través de sus historias de Instagram, la artista criada en México mostró la lesión de su dedo y aseguró que ocurrió mientras tocaba la batería. “Lo que me faltaba después de tocar la batería. No sé si tengo el dedo roto. Lo único que me faltaba”, reveló en sus historias de Instagram.

Belinda no ofreció mayores detalles sobre la lesión, tampoco dijo si recibió atención médica ni explicó cuál es la gravedad de la lesión. A pesar de lo ocurrido, Belinda continuó con su espectáculo sin mayor contratiempo. A este incidente se le suma la lesión que padece Belinda en los meniscos en la rodilla, lo que le causa demasiado dolor según ha dicho la propia artista.

“Me he enfermado, tengo roto el menisco, estoy mal de la garganta, ha sido un año de mucho trabajo para mí, entonces me estoy preparando todos los días y sí, estoy un poco cansada, pero emocionada por todo el cariño que hemos recibido del público”, dijo Belinda tras presentarse en la obra ‘Mentiras All Star’ a principios de octubre.

Belinda ha dicho que debe someterse a una cirugía para mitigar el dolor y evitar que la lesión empeore con el tiempo. Según dijo en una entrevista con Telemundo, planea operarse entre diciembre de este año o enero del año próximo.

En un encuentro previo con los medios la artista aseguró que su intensa agenda de trabajo le ha dificultado planificar la cirugía. Este se debe a que requiere un largo tiempo de recuperación en el que prácticamente no podrá pisar.

“Es que no he podido descansar. Ya mis fans me van a dejar descansaren Navidad porque para operarme la rodilla necesito por lo menos un mes para no pisar y no sé cuándo va a poder ser eso”, declaró al programa Hoy.

A finales de septiembre Belinda participó en “Le Défilé L’Oréal Paris – Walk Your Worth” como parte de la Semana de la Moda de París. La artista recordó con humor que en la edición anterior sufrió una caída en la pasarela, un incidente que recorrió las redes sociales. Belinda pudo completar el desfile, con evidente dificultad, ya que sentía dolor por la lesión en los meniscos.

“Increíble noche y esta vez no me caí!! además tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado cosa que tendré que arreglar en algún momento de mi vida me dolía mucho la rodilla al caminar pero eso no evitó que me arriesgara… la verdad no sabía si lo iba a lograr pero siempre para adelante pase lo que pase…”, escribió Belinda en una publicación con una serie de fotos de su paso por el evento.

