Belinda habla nuevamente de la operación que le harán en su rodilla

La cantante y actriz Belinda ha tenido algunas dolencias en la rodilla, lo que hizo más difícil su presentación en la obra teatro Mentiras All Stars.

En una reciente entrevista con Telemundo, la famosa dijo que no sabe en qué fecha la operarán, pero lo más probable es que sea entre diciembre y enero. “Ojalá y lo pueda hacer porque la salud es lo más importante”, afirmó la artista.

Hace unos días, le comentó a varios periodistas qué fue lo que le pasó. “Es que no he podido descansar. Ya mis fans me van a dejar descansaren Navidad porque para operarme la rodilla necesito por lo menos un mes para no pisar y no sé cuándo va a poder ser eso”, declaró al programa Hoy.

Belinda ha sido una de las figuras más relevantes de la obra Mentiras All Stars, pero esta participación ha sido también un desgaste para ella, según ha comentado, por eso espera que próximamente pueda dedicarse a estos temas de salud.

La artista también ha sido noticia recientemente por una demanda contra Lupillo Rivera, quien contó varias anécdotas sobre ellos en el libro Tragos Amargos.

Ante esto, el equipo legal de la artista actuó ante la justicia y obtuvieron varias medidas a favor de la cantante. Una de ellas es que el hermano de Jenni Rivera no se podrá acercar ni intentar comunicarse con la famosa.

“Ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a derechos humanos”, escribió la firma Maceo, Torres & Asociados, la cual representa a Belinda.

Lupillo, por su parte, ha evitado declarar de la demanda que es un nuevo hecho controversial relacionado con su libro.

