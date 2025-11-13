Denuncian al Manchester United por abusos cometidos por un empleado en los años 80

El Manchester United enfrenta una denuncia por presunta negligencia en un caso de abuso sexual cometido hace más de tres décadas.

Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada por motivos legales, acusa al club inglés de no haberlo protegido frente a los supuestos abusos perpetrados por Billy Watts, un empleado de la institución que falleció en 2009.

Según los abogados del denunciante, el United no solo falló en prevenir los abusos, sino que tampoco mostró disposición a colaborar en un posible acuerdo extrajudicial que evitara llevar el caso a los tribunales. La denuncia sostiene que Watts “sometió a su cliente a abuso sexual y físico cuando era un niño”, durante su tiempo de trabajo como vigilante en el centro de entrenamiento del equipo durante la década de 1980.

Aunque el nombre de Watts no aparece de forma explícita en la Sheldon Review (investigación publicada en 2021 por la Federación Inglesa sobre abusos a menores en el fútbol), el informe sí menciona a “un trabajador del Manchester United ya fallecido” acusado de comportamientos inapropiados. El documento detalla que dicha persona habría hecho comentarios sexuales indebidos, intentado tocar a menores en duchas y saunas, y que los jóvenes del club lo apodaban “pervertido”.

Las acusaciones contra Watts salieron a la luz en 2019, cuando el Manchester United aseguró haber colaborado con la investigación. Sin embargo, registros internos indican que ya había sido objeto de una pesquisa dentro del club a finales de los años 80. En 1989, fue reubicado fuera del centro de entrenamiento y, poco después, dejó la institución.

Hasta el momento, el Manchester United no ha emitido comentarios sobre esta nueva denuncia.

