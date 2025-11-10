Latin Grammy 2025: Mon Laferte, Nicki Nicole y Yandel entre los presentadores de la ceremonia

Los premios Latin Grammy 2025 anunciaron la lista completa de presentadores que estarán en la ceremonia el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Son varios los artistas encargados de presentar algunas categorías durante la 26º gala anual de los Latin Grammy.

El músico español Enrique Bunbury, la chilena Mon Laferte y la argentina Nicki Nicole fueron se sumaron a la lista de presentadores. También estarán como presentadores los artistas Eduin y Jhonny Caz, de Grupo Firme, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Silvestre Dangond, Fariana, Daisy Fuentes, Kany García, Lupita Infante, Richard Marx, Trueno y Yandel, según informó la Academia Latina de la Grabación.

La Academia también confirmó que los conductores de esta edición de los Latin Grammy 2025 será la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.

A pocos días de la celebración de los Latin Grammy la organización anunció también los artistas que se presentarán con un número musical en el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas durante la ceremonia. En la extensa lista figuran los nombres de artistas como Bad Bunny, Christian Nodal, CA7RIEL & Paco Amoroso, Karol G, Elena Rose, Gloria Estefan, Marco Antonio Solís, Raphael, Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Aitana, entre otros.

En esta edición Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas por su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

Con ocho nominaciones se ubican Rafa Arcaute, Natalia Lafourcade, Roberto Rosado, Federico Vindver y Mau & Ricky: 8 nominaciones cada uno.

La ceremonia se realizará el jueves 13 de noviembre y la transmisión comenzará a partir de las 8P/7C y se transmitirá en vivo por Univision, Unimas y Galavision.

Con esta edición Las Vegas se convierte en la anfitriona de los Latin Grammy por vez número 15. “Nos enorgullece traer una vez más la pasión y la creatividad de la música latina a Las Vegas”, declaró Manuel Abud , director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación en abril de este año. “La ciudad ha acogido con entusiasmo los Latin GRAMMYs a lo largo de los años, y esperamos otra gran Semana de los Latin GRAMMYs para celebrar la música latina y a sus creadores”.

