Lucero Mijares sorprende con espectacular pérdida de peso y nueva imagen juvenil

Lucero Mijares, hija menor de Lucero y Manuel Mijares, ha causado sensación tras revelar un impresionante cambio de imagen en una reciente sesión de fotos, según dio a conocer el programa de radio “Todo para la mujer”, conducido por Maxine Woodside.

De acuerdo con los colaboradores, la joven de 20 años luce más delgada, con cintura marcada y un estilo más fresco y acorde a su edad. Las imágenes muestran un look atrevido, con ropa que resalta su figura y un toque más sensual, manteniendo sus característicos rizos que se han convertido en su sello distintivo.

Durante la transmisión, se especuló sobre la posible intervención del mismo médico que ayudó a su padre, Manuel Mijares, a perder 22 kilos en pocos meses, aunque no se ha confirmado si Lucero siguió un régimen similar o algún tratamiento específico.

Sorprende cambio de imagen

“Le hicieron unas fotografías en las que se ve espectacular… más juvenil, más fresca, más sensual y menos infantil”, comentó Liz López, colaboradora del programa, mientras que Maxine Woodside aseguró que la joven cantante se ve “guapísima”.

Hasta el momento, Lucero Mijares no ha compartido las imágenes en sus redes sociales ni ha comentado sobre su presunta pérdida de peso, pero su transformación ha generado gran expectativa entre sus seguidores. La joven siempre se ha mostrado segura de sí misma y mantiene una actitud positiva frente a los comentarios sobre su físico.

Lucero ha declarado previamente: “Obviamente a nadie le cae mal una ejercitadita, pero soy muy feliz, los comentarios negativos no me quitan el sueño”, demostrando que su confianza y talento siguen siendo sus principales fortalezas.

