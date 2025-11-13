Mariana Seoane y su mensaje a Angélica Vale tras su separación de Otto Padrón

Mariana Seoane le envió un mensaje a Angélica Vale luego de que se diera a conocer que su matrimonio, tras 14 años con otro Padrón, llegara a su fin. Además, con él tuvo dos niños y por eso la cantante no pone en duda que él vaya a seguir asumiendo su rol de la mejor manera. Además, aseguró que es una decisión que seguramente los va a beneficiar a ambos con el debido respeto que se merecen.

“Yo creo que ya es un ser humano muy querido, es una amiga muy querida. Ella contó y abrió su corazón y ella lo dijo: ‘Yo no tengo nada que ocultar’. A todos nos da tristeza que una relación se termine, pero si ella tomó esa decisión, ella es muy inteligente. Tiene o tuvo un marido que va a ser un gran papá y es un gran papá. Eso no va a cambiar y qué bonito que la gente tome decisiones para ser feliz“, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación.

La también actriz destacó la manera en que Angélica ha abordado este tema sobre su vida sentimental, donde no solo es afectada ella, sino también esos dos pequeños. Además, mencionó el reciente cumpleaños de la conductora: “Yo creo que ella ha sido admirable en todos los aspectos. Me encanta verla guapísima y renovada, entrando a un medio siglo que me toca ya a mí en unos meses, y le mando muchos besos”, expresó.

Durante su programa el pasado lunes, Angélica mencionó que jamás llegó a pensar que le tocaría atravesar un momento tan complejo en su vida como lo es la separación legal del padre de sus niños, y que además, por ser una figura pública, se encuentra en una posición donde todos hablan de ella y pocos conocen lo que en realidad ocurrió entre ellos para tomar esta decisión.

“Nunca pensé que iba yo a vivir un momento así en mi vida. Primero, les tengo que decir que si es cierto que me estoy divorciando. Desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó por sorpresa. Aunque soy amiga de Javier Ceriani, como de muchas personas de la prensa, tanto en México como aquí, él me llamó. Sí, me llamó, yo creo que por eso no le voy a dejar de hablar, porque si me llamó y no contesté, porque de verdad yo ayer estaba como en otra cosa con mis hijos”, explicó.

El momento más complejo fue cuando ella se informó sobre esta situación y resultó ser a través de las redes sociales, dado que la noticia se viralizó rápidamente y ella se encontraba con él en ese momento: “Me enteré de la noticia de que Otto Padrón puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer cenando con él en familia“, expresó.

