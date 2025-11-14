Chadwick Boseman recibirá estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

El fallecido actor Chadwick Boseman recibirá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo jueves 20 de noviembre.

Boseman, quien saltó a la fama por su papel del rey T’Challa en Black Panther, será homenajeado en esta ceremonia encabezada por su viuda Simone Ledward-Boseman. El evento también contará con la participación especial del director Ryan Coogler y la actriz Viola Davis, quienes fueron parte importante de la carrera del actor.

Coogler dirigió la película Black Panther y la secuela Wakanda Forever la cual fue dedicada a la memoria del fallecido actor. Ana Martínez, productora de la Cámara de Comercio de Hollywood, institución responsable del Paseo de la Fama, manifestó el honor de la organización por entregar este reconocimiento al famoso actor.

Martínez dijo que la organización se siente “profundamente honrada de celebrar el extraordinario legado de Chadwick Boseman con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood”.

Boseman falleció en 2020 tras cuatro años de lucha contra el cáncer de colon. El actor estuvo cumpliendo tratamiento contra está agresiva enfermedad incluso mientras trabajaba en películas como Ma Rainey’s Black Bottom, en la que trabajó con Viola Davis.

El actor se convirtió en una figura querida de Hollywood y tras su fallecimiento se estrenó “Black Panther 2”, dónde Marvel Studios realizó un homenaje especial al actor durante la introducción. Además de interpretar al rey de Wakanda, Boseman es recordado por varios proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel, entre ellos “Capitán América: Civil War” (2016), “Black Panther” (2018), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019).

También fue un reconocido activista participado en actividades benéficas en apoyo a la lucha contra el cáncer. También formó parte del movimiento Black Lives Matter, con el que se buscaba eliminar el racismo y la brutalidad policial.

Sigue leyendo

Denzel Washington se une al UCM a través de “Black Panther 3”

Rihanna hará su regreso a la música con ‘Lift Me Up’ para ‘Black Panther: Wakanda Forever’