Angélica Vale responde a rumores de infidelidad en medio de su divorcio

La conductora de televisión Angélica Vale, durante su programa radial “La Vale Show”, decidió pronunciarse tras la gran cantidad de especulaciones que se han registrado desde que hace algunos días se dio a conocer que está en proceso de divorcio, luego de 14 años, dado que la han involucrado en escándalos de infidelidad, y uno de ellos ha sido con un bailarín.

La mexicana le pidió a aquellos que siguen su carrera que no presten atención a todas las cosas que se están diciendo sobre su vida, dado que asegura que nadie conoce lo que realmente ocurrió: “No hagan caso a las cosas que se están diciendo. Es súper fácil de pronto agarrar y juzgar y decir sin saber la verdadera historia”.

Fue el pasado domingo cuando se filtró la noticia sobre el divorcio de Angélica con Otto Padrón, y en medio de tantos rumores, ella explicó que por el momento sus representantes legales le dijeron que no emitiera opiniones sobre lo que se dice, y añadió que cuando sea conveniente dirá la verdadera causa, que es lo peor a no seguir como pareja.

“No voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino porque mis abogados me han dicho que no hable. Y dos, porque yo nunca he estado en escándalos. Ya me tocará mi momento de hablar, ya me tocará mi momento de decir mis versiones, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión tanto Otto como yo”, dijo.

Hizo un llamado a todos aquellos que han hablado de su vida sin respetar que hay dos menores de edad en medio de un proceso tan complejo como el que ellos están viviendo, y que además no está siendo respetado: “Yo nada más les quiero recordar a toda esa gente que habla por hablar, que habla juzgando sin saber, que ojalá nunca a sus hijos les hagan lo que ustedes le hacen sin querer a los míos. Yo sé que soy pública, yo sé, pero yo soy la pública, mis hijos no”.

Aunque ya no están juntos como pareja, el objetivo es el mismo y se trata de sus dos pequeños, que han sido arrastrados en esta situación: “Tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos. Sé que muchas mamás me van a entender”.

