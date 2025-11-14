Divorcio de Angélica Vale: Yuri revela que sabían de su separación desde que hicieron “Juego de voces”

Tras la noticia del divorcio de Angélica Vale, la cantante Yuri reveló que varios colegas ya estaban al tanto desde que la conductora ganó “Quién es la Máscara”.

“Angélica, cuando estaba en ‘Juego de Voces’, ya sabíamos que estaba divorciada porque ella nos lo comentó a nosotros”, declaró Yuri durante una entrevista en Hits FM en Monterrey.

La intérprete aclaró que no habían hecho público el tema antes porque “son cosas que uno no tiene que decir”, pero ahora que Angélica lo confirmó, se puede hablar del asunto abiertamente.

Angélica Vale se enteró de la demanda de divorcio en familia

El pasado 9 de noviembre comenzaron a circular los rumores sobre la separación de Angélica Vale y Otto Padrón, con quien estuvo casada 14 años y tuvo dos hijos. Al día siguiente, la actriz confirmó la noticia.



Angélica contó que desde abril ya no vivía con Otto y que la demanda de divorcio la tomó por sorpresa, ya que se enteró mientras cenaba con él, en familia y con amigos. A pesar de la separación, seguían realizando viajes familiares para cuidar a sus hijos.

“Angélica, cuando estaba ahí en el programa, ya sabíamos que ella estaba divorciada porque ella nos lo comentó a nosotros”, compartió la intérprete.



Yuri explicó que no lo hicieron público porque “son cosas que uno no tiene que decir”, pero ahora que Angélica lo confirmó, se siente con libertad de expresarle su apoyo públicamente.

Yuri recuerda el apoyo durante grabaciones

La cantante recordó que durante las grabaciones de “Juego de Voces”, Angélica llegó a romper en llanto, y ella estuvo allí para consolarla.



“Le dije: ‘Mi amor, estoy aquí para apoyarte, yo también he sido divorciada. Sé lo que significa un divorcio’. Ha de ser muy fuerte un divorcio con hijos”, recordó la intérprete de “El Apagón”,

Tras la confirmación del divorcio, Yuri le escribió para reiterarle su cariño y recordarle que es muy querida por todos los artistas que compartieron con ella en el reality de Miguel Ángel Fox.



La separación de Angélica Vale se ha convertido en uno de los temas más comentados de la semana, y la actriz cuenta con el respaldo de colegas y fans mientras atraviesa este difícil momento.

