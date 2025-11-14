Eddie Hearn descarta los rumores sobre el Paul vs Joshua: “Aún no está hecho”

El reconocido promotor de boxeo, Eddie Hearn, ha decidido pronunciarse sobre todos los recientes rumores que se han forjado sobre un posible enfrentamiento entre el youtuber estadounidense Jake Paul y el británico Anthony Joshua; duelo que se ha convertido en una de los principales deseos de la afición.

A pesar de toda esta situación el inglés ha descartado el presunto acuerdo al que habrían llegado esta dupla de pugilistas para pelear en la ciudad de Miami el próximo mes de diciembre; aunque esto es algo que no se ha concretado.

Estas declaraciones las realizó Hearn durante una entrevista ofrecida para el Daily Mail, donde fue claro al detallar que no se ha hecho ningún acuerdo para pelear en los Estados Unidos en las próximas semanas.

“Aún no está hecho. Mucha gente se ha precipitado con esto”, refiriéndose a las informaciones que circulaban sobre el acuerdo entre Paul y Joshua.

Julio César Chávez defiende a su hijo por los delitos que le imputan. Crédito: Etienne Laurent | AP

Aunque algunos medios, como Mike Coppinger de The Ring, mencionaron que la pelea podría concretarse en diciembre, Hearn insistió en que, si bien las negociaciones están en marcha, no hay nada oficial todavía.

El promotor de Matchroom Boxing también opinó sobre la posibilidad de que Jake Paul, conocido por sus controversiales apariciones en el ring, se enfrente a un ex campeón mundial de peso pesado como Anthony Joshua.

“Creo que Jake Paul estaría loco si acepta la pelea”, comentó Hearn, dejando claro que a pesar de rechazar un acuerdo oficial, las conversaciones entre los equipos de ambos peleadores continúan.

En cuanto a la estrategia de Joshua, Hearn mencionó que originalmente el plan de su equipo era organizar una pelea sencilla para el regreso de AJ al cuadrilátero, de cara a un 2026 donde se enfocarán en conquistar de nuevo un título mundial y en una posible pelea con Tyson Fury. Sin embargo, si llega una oferta considerable, las cosas podrían cambiar rápidamente.

Eddie Hearn cree que Paul vende más que Canelo y Crawford. Crédito: Etienne Laurent | AP

“Estábamos planeando una pelea tranquila para AJ, algo de bajo perfil, pero surgió una oportunidad que puede dejar cincuenta veces más dinero. Y a quienes critican esto les digo con honestidad: ¿qué harían ustedes si estuvieran en los guantes de AJ?”, concluyó el promotor en sus declaraciones.

En los próximos días, se espera que se confirme oficialmente si la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua se llevará a cabo en diciembre, con reportes que sugieren que ambos peleadores podrían dividir una bolsa de $140 millones de dólares.

Recordemos que Jake Paul ha venido protagonizando enfrentamientos bastante polémicos como el triunfo que consiguió contra la leyenda del boxeo estadounidense Mike Tyson, peleador que a pesar de tener casi 30 años más que él logró demostrar las grandes condiciones que lo llevaron a ser todo un monarca dentro del deporte.

Asimismo se enfrentó contra Julio César Chávez Jr. en un combate donde logró dominar en el ring para poder quedarse con el triunfo tras conocer los resultados de las papeletas.

Es importante resaltar que el youtuber norteamericano ha venido trabajando durante los últimos par de años en poder dejar su percepción de ser un simple creador de contenido que decidió pelear y que por el contrario está buscando forjar toda una verdadera pelea profesional dentro del deporte de contacto al enfrentarse a pugilistas de alto calibre.

Sigue leyendo:

–Pitbull Cruz quiere ser reconocido como la próxima gran estrella del boxeo mexicano

–Mike Tyson llena de elogios la carrera de Oleksandr Usyk

–Óscar de la Hoya opina sobre la investigación del FBI a la UFC

