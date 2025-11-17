Alerta de retirada de productos Costco: ensalada César y sandwich de pollo

Costco, junto a su proveedor Ventura Foods, ha emitido un aviso de retirada para dos populares productos de su sección de charcutería: la Ensalada César (Caesar Salad) y el Sándwich de Pollo con Ensalada César (Chicken Caesar Salad Sandwich), por riesgo de plástico en el aderezo.

Un comunicado de Costco explica que el aderezo incluido en estos productos podría contener material plástico (objeto extraño). Es crucial evitar su consumo, ya que ingerir fragmentos de plástico podría causar lesiones internas.

Detalles de la alerta y producto afectado

El aviso de retirada se emitió el 7 de noviembre. Aunque los productos ya están caducados y no están disponibles para la compra, Costco proporciona esta información detallada en previsión de que algunos clientes aún puedan tener el sobre de aderezo contaminado en sus refrigeradores.

Para identificar los artículos afectados por esta alerta de seguridad alimentaria, se insta a los consumidores a revisar los números de lote y las fechas de vencimiento:

Número de Artículo (Ensalada César): 19927

Número de Artículo (Sándwich de Pollo con Ensalada César): 11444

Fechas de Caducidad Afectadas: Todos los productos retirados tienen fechas de caducidad entre el 17 de octubre y el 9 de noviembre.

¿Qué hacer si tienes un producto retirado?

Costco exhorta a los clientes a evitar su consumo bajo cualquier circunstancia. Si aún conservas uno de los productos retirados o, más específicamente, el sobre de aderezo contaminado:

Devolución: Regrésalo a la tienda Costco más cercana. Reembolso: Recibirás un reembolso completo.

Para cualquier consulta, duda o sugerencia relacionada con esta retirada de productos, los clientes pueden comunicarse directamente con el departamento de servicio al cliente de Costco en línea.

