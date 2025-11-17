Raúl Jiménez responde a la afición tras abucheos: “Por eso nos llevan a EE.UU.”

La selección de México vivió un complicado momento este fin de semana durante el partido protagonizado contra el combinado nacional de Uruguay en el partido amistoso disputado en el TSM, encuentro que finalizó con un marcador de 0-0 y que generó una fuerte ola de críticas por parte de los hinchas presentes en el coliseo deportivo.

Uno de los jugadores que se mostró más afectados por esta polémica generada por la afición fue el delantero Raúl Jiménez, quien expresó abiertamente su molestia posterior a este enfrentamiento por los constantes reclamos y abucheos que sufrieron a lo largo del compromiso; ante los medios de comunicación consideró que ese rechazo terminó afectando el esquema anímico de cada uno de los jugadores.

Asimismo consideró que esta polémica y fuerte exigencia por parte de la afición azteca es el principal motivo por el que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) siempre lleva al equipo a disputar sus partidos internacionales en los Estados Unidos.

Raúl Jiménez. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, que “fuera Vasco”, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja tristeza la verdad, pero bueno, así es esto, tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos, hay que seguir adelante, trabajar”, expresó.

Estas palabras toman aún más relevancia considerando que el Mundial está a la vuelta de la esquina y que México será el país encargado de dar el puntapié inicial en el Estadio Azteca; este hecho solo afecta el panorama del equipo para no tener la confianza necesaria en casa ante una cita histórica.

La tensión en las gradas no surgió de la nada debido a que desde el arranque el público mostró su inconformidad al ver en la portería a Rangel ya que muchos esperaban a Carlos Acevedo como titular, especialmente tratándose de una figura local en Torreón. A esto se sumó el desgaste emocional de una racha que ya acumula cinco partidos sin victoria y pone en tela de juicio el trabajo que puedan realizar en el Mundial de 2026.

Javier Aguirre lanza dura advertencia a la selección mexicana. Crédito: Julio Cortez | AP

Edson Álvarez se pronunció

Otro de los jugadores que reaccionó sobre los constantes abucheos de los aficionados mexicanos fue el jugador Edson Álvarez, quien se pronunció de manera irónica de lo emocionante que fue para él poder jugar nuevamente en casa.

“Qué lindo es estar en casa, eh. Qué lindo es estar en casa”, destacó el jugador mientras caminaba por el pasillo del estadio justo después de finalizar el compromiso ante los charrúas.

Después del compromiso ante Uruguay, la Selección Mexicana tiene programado continuar su preparación lejos de casa debido a que el equipo viajará a Houston, donde enfrentará a Paraguay en otro intento por reencontrarse con su mejor versión.

