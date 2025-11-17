El Barcelona vuelve a casa tras más de 2 años: El Camp Nou obtiene licencia y se jugará ante el Athletic

El Barcelona regresará oficialmente al Spotify Camp Nou este sábado cuando reciba al Athletic Club por la jornada 13 de LaLiga EA Sports. El anuncio lo hizo este lunes la directiva azulgrana, tras obtener la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1B, un permiso clave que habilita el uso del estadio con un aforo parcial de 45,401 espectadores.

Esta autorización incorpora toda la zona de lateral del recinto y se suma a la licencia ya otorgada de la fase 1A, que comprende las áreas de tribuna y gol sur. El club había recibido ese primer permiso el pasado 17 de octubre, con un límite de 27,000 personas, pero optó por no regresar a su estadio hasta completar la fase 1B para garantizar una capacidad más amplia.

El remodelado Camp Nou ya tuvo su primer ensayo el 7 de noviembre, cuando un entrenamiento abierto del primer equipo reunió a unos 23,000 aficionados.

Un regreso tras más de dos años

El encuentro contra el Athletic supondrá el retorno del Barça a su casa 2 años, 5 meses y 22 días después del último partido oficial celebrado en el Camp Nou: el duelo ante el Mallorca del 28 de mayo de 2023.

Durante el proceso de renovación del estadio, aún en marcha, el equipo culé jugó la mayoría de sus duelos como local en el Estadio Olímpico Lluís Companys, salvo dos encuentros ante Getafe y Valencia de la presente campaña que se disputaron en el Estadio Johan Cruyff.

Con la autorización para reabrir el recinto a unos 45,000 asistentes, el club trabaja ahora en la obtención de la licencia de la fase 1C, que permitiría habilitar el gol norte y elevar la capacidad hasta los 62.000 aficionados. El proyecto completo contempla un estadio renovado con alrededor de 105.000 asientos tras la construcción del tercer graderío.

