Filtran imágenes del escenario del Miss Universe 2025 en Tailandia

El concurso de belleza más importante del mundo se alista para una nueva edición. El Miss Universo 2025 se celebrará este 20 de noviembre en el Impact Arena en Pak Kret de Tailandia.

En redes sociales han divulgado algunas imágenes de cómo luce el escenario de este año, caracterizado por una gran profundidad y despliegue de elementos imponentes para que las distintas candidatas se luzcan en la pasarela.

Escenario del Miss Universo 2025

En redes sociales reportaron que la construcción continúa, por lo que podrían agregar detalles para hacerla más llamativa.

Además, hay quienes querían que se superara al decorado del 2005, cuando ganó la canadiense Natalie Glebova en el mismo lugar y se tuvo una estética memorable para muchos.

Este lugar servirá también para la preliminar del certamen, en donde las misses deberán desfilar en, traje de baño y de gala.

En redes sociales algunos se mostraron contentos con este escenario, pero también hubo quienes mostraron decepción: “Pensé que sería una pasarela larga como el Miss Universe 2018”, “Se ve bastante bien la toma, grande, espacioso y eso que no está al 100% montado”, “Lo veo simple. Esperaba algo más wooow, como Nawat lo hace en esos producciones del MGI. En fin, veremos”.

La noche final del certamen, cada una buscará avanzar al top 30, que luego se reducirá a un grupo de 12 candidatas, para que posteriormente elijan a las mejores cinco. La eliminación continuará a un top 3 del que saldrá la ganadora de este año.

En esta ocasión, muchos estarán atentos a la noche final, sobre todo luego del escándalo que protagonizó la mexicana Fátima Bosch, quien confrontó al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, por un trato que consideró inapropiado.

El hombre es el anfitrión en esta edición, pues coordina toda la organización en Tailandia del certamen y además es el propietario del concurso Miss Grand International.

