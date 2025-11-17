Manelyk González cuenta cuáles son los procedimientos estéticos que no se haría de nuevo

Manelyk González, creadora mexicana de contenido, se operó recientemente y habló de algunos errores que tuvo en el pasado con su cuerpo.

Uno de los primeros procedimientos que mencionó y que considera no debió someterse a eso fue la bichectomía, pues modificó su rostro. “No se la recomiendo a nadie, no, porque a la larga es una cirugía que te va a traer problemas y vas a tener que hacerte otra cirugía para tener que remediar esa”, afirmó.

La exparticipante de La Casa de los Famosos explicó que en ese momento se la hizo porque estaba de moda y que le habían advertido de las consecuencias que podía tener, pero hizo caso omiso.

Otra intervención de la que se arrepiente es haberse puesto ácido hialurónico en la cara. “Jamás, jamás, así me migró aquí horrible acá arriba, la nariz se me hizo mierd*”.

Con el tiempo, la creadora de contenido sintió que la cara se le llenaba como de líquido. “Te dicen que el ácido hialurónico se va a absorber y es mentira”, afirmó.

La ex Acapulco Shore aprovechó el momento para hablar de otra cosa que se hizo en su cuerpo y que ahora lamenta: los tatuajes. “Mi primer tatuaje me lo hice a los 19 años, no hay rastro de esa mujer, de ese ser vivo, no hay un rastro. Entonces me preguntaban ¿qué hiciste tu tatuaje? Aparte traigo árabe, chino, me los quiero borrar, traigo pura maricada. No lo hagan, no lo hagan”, dijo.

La influencer lamentó también obsesionarse en el pasado con dietas, contando calorías y preocupándose al extremo por lo que comía, pues siente que no estuvo bien. “Me hice tanto daño, hice la dieta de la piña, del pollo, del espárrago, la dieta de solo tomar jugos por dos semanas. Hice keto, he hecho ayuno, he hecho todo, he dejado de comer, tomé laxantes como no tienen una idea”, contó.

Manelyk explicó que también se puso biopolímeros en los glúteos, algo que también lamenta.

Al final de todo su relato, bromeó con que otra cosa que no espera hacer de nuevo en su vida es tener una relación pública, algo con lo que, sin mencionarlo, hizo alusión a su amorío con Caramelo, que no terminó en los mejores términos, según esta reciente declaración.

