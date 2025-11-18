Karim Benzema: “Arabia Saudí necesita jugadores como Cristiano y yo”

El popular delantero francés del Al-Ittihad de Arabia Suadí, Karim Benzema, se ha convertido en una de las figuras de mayor valor dentro de la competencia por el gran nivel competitivo que mostró en Europa durante sus años con el Real Madrid y además por ser una de las figuras más destacadas dentro del equipo en el torneo de Oriente Medio, siendo uno de los responsables de conquistar el título de campeón de la Liga y la Copa saudí.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para AS en la Ciudad Deportiva del Al-Ittihad, Benzema reconoció que a pesar de tener ya 37 años todavía se siente bastante bien físicamente y considera que tiene todo lo necesario para disputar un par de temporada más como jugador profesional antes de colgar definitivamente los botines.

“Arabia Saudí necesita jugadores como Cristiano o como yo o como otros que han venido para darles un poco las cosas que tenemos en Europa. Tenemos que enseñar a los chicos de aquí lo que hay que hacer para que puedan ir a otros clubes. Es un país que se está abriendo. La gente está bien educada en el trato diario. Es un sitio muy bueno para mí”, expresó.

“Aquí hay una afición muy buena, cada partido están ahí, apoyando, tanto fuera de casa como aquí. Es muy importante para nosotros. El año pasado ganamos la King Cup y la Liga. Fue un momento muy bueno, muy especial para todos. Estoy aquí para eso, pero siempre para ayudar a los compañeros. Si estoy a tope es porque ellos me dan la oportunidad de estar a tope. Meter goles es trabajo de todos los jugadores. Yo les puedo ayudar con consejos en el campo o fuera del campo, para mejorar y para que un día puedan irse a otros equipos también”, agregó.

Amor por el Real Madrid

Karim Benzema también habló sobre el amor que siente por el Real Madrid a pesar de haber dejado el equipo hace un par de temporadas; reconoció que siempre estará en su corazón la casa merengue y que incluso podría regresar a vestir su camiseta si el propio Florentino Pérez se lo pidiera al asegurar que no es una persona a la que se pueda rechazar.

Al Hilal conquistó su cuarta Supercopa de Arabia Saudita. Crédito: ALI HAIDER | EFE

“Siempre será mi equipo. Sigo viendo los partidos cuando puedo. Es el mejor club del mundo. Ha sido así siempre y lo será. Es un equipo con mucho potencial que creo que puede hacer más de lo que está haciendo en este momento. Me gusta este Real Madrid. Ahora se habla mucho, pero siempre es así. Si empata o tiene una derrota ya es una crisis. Pasan de ser el mejor equipo del mundo a cuestionar al entrenador, a este o aquel jugador… Es normal porque es el mejor equipo del mundo. Pero a mí me gusta este equipo”, dijo.

“Florentino es el líder. Hace un trabajo formidable, trae a jugadores que no pensabas que iban a llegar. Lo que hace con el equipo, con el club… Es el mejor. Es una persona a la que nunca puedo decir que no. Florentino es especial”, resaltó el delantero francés en sus declaraciones.

