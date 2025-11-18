Gennady Golovkin da una condición para volver a los cuadriláteros

El histórico boxeador y antiguo campeón mundial, Gennady Golovkin, es una de las figuras veteranas que no ha anunciado su retiro formal del pugilismo al haberse enfocado en trabajar en otras áreas durante estos años, aunque todo parece indicar que está listo para volver al ring y demostrarle a sus seguidores que tiene todo lo necesario para seguir en la élite mundial.

El último enfrentamiento de Golovkin fue en septiembre de 2022 cuando fue superado por el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la tercera y última pelea de su trilogía; desde aquel momento el kazajo se ha enfocado exclusivamente en trabajar para resguardar el futuro del pugilismo amateur ante los problemas que atravesó este deporte por su posible eliminación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Actualmente el peleador kazajo reconoce que el boxeo olímpico se encuentra en riesgo y es por este motivo que se ha involucrado de manera más directa al mismo tras postularse para la presidencia de World Boxing.

Si su candidatura fuera exitosa y llegara a liderar el organismo, el adiós definitivo de Golovkin al boxeo profesional podría ser una realidad. Sin embargo, a pesar de su involucramiento en la política del deporte, el boxeador de 43 años aún mantiene la puerta abierta a un posible regreso al cuadrilátero.

“Lo más probable es que, si mi candidatura tiene éxito, anuncie oficialmente que he terminado con el boxeo y he puesto fin a mi carrera. Aunque… siempre existe la posibilidad”, expresó Golovkin durante una entrevista ofrecida con la cadena BBC Sport, en la que también aseguró que su amor por el deporte podría llevarlo a reconsiderar su decisión de colgar los guantes.

El antiguo campeón mundial es recordado por tener uno de los reinados más largos en la historia del peso medio tras haber defendido sus cinturones en 21 ocasiones; por lo que muchos de sus seguidores quedaron con ganas de seguir viéndolo en el cuadrilátero.

“Como siempre me mantengo en forma y llevo un estilo de vida atlético, la opción de volver a pelear no está descartada”, añadió Golovkin, subrayando que, a pesar de estar fuera del ring por más de tres años, aún se siente preparado físicamente.

La fecha clave para las elecciones de la presidencia de World Boxing es el 23 de noviembre, cuando Golovkin, actual presidente de la Comisión Olímpica de este organismo, competirá por el cargo con el griego Mariolis Charilaos. La elección será crucial no sólo para su futuro en la política del boxeo, sino también para el futuro del deporte en los Juegos Olímpicos.

“El boxeo siempre ha sido parte integral de mi vida, y ahora mismo, la situación del boxeo olímpico es inaceptable. Esta es una situación muy peligrosa, y siento un tremendo deseo de ayudar porque existe una amenaza real de que no se incluya en los Juegos Olímpicos después de Los Ángeles 2028. Hago un llamado a todos los fanáticos del boxeo, a todos los que se preocupan por este deporte, para que apoyen el boxeo amateur. Todo comienza aquí”, concluyó el pugilista en sus declaraciones.

