Poncho de Nigris aconsejó a Angélica Vale tras su divorcio luego de 14 años

Poncho de Nigris este año participó en un reality show que se llama “Secretos de parejas” y agregó que presuntamente él habría tenido un romance fugaz con Angélica Vale, pero luego ella ofreció declaraciones a Javier Ceriani para aclararlo. Él ahora sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y le consultaron qué pensaba sobre lo que ella está viviendo por su divorcio.

El exparticipante de “La Casa de los Famosos México” detalló que no pretendía profundizar en el tema para evitar mayor confusión al respecto, pero le hizo una recomendación sobre su vida amorosa y también le dijo que podría incrementar los integrantes de su familia: “La verdad, si se divorció, pues ni modo; que le vaya bien, que Dios la bendiga, que encuentre otro hombre y que tengan más hijos y todo”.

Otto Padrón y Angélica Vale se conocieron en 1999 tras un evento que surgió en Nueva York, realizado por Univision. Sin embargo, no fue hasta el 2008 cuando se volvieron a ver y todo dio un giro inesperado, dado que fue en una transmisión especial donde estuvieron juntos para darle la bienvenida al año 2009, donde además ella tuvo el privilegio de haber estado como conductora al lado del presentador Raúl de Molina.

Fue en noviembre de 2010 cuando ella estaba cumpliendo 35 años que Padrón decidió pedirle que se casara con él, mientras estaban en un restaurante mexicano ubicado en Miami. Lo romántico del momento fue mientras los mariachis estaban tocando la marcha nupcial, y ella, mientras reía y lloraba, le dijo que sí. En febrero de 2011, la pareja finalmente se casó por el civil, mientras que la boda religiosa la realizaron el 19 de ese mismo mes.

Angélica Vale reconoció en “La Vale Show” que, luego de haber tenido 800 invitados en su boda eclesiástica y después de haber pasado 14 años casada, su unión llegó a su fin. Por ello, hace semana y media admitió que no sigue con el padre de sus hijos: “Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada y no vivimos juntos”.

La actriz y presentadora contó de qué manera se enteró del proceso de divorcio: “Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido”.

Sigue leyendo:

· Angélica Vale responde a rumores de infidelidad en medio de su divorcio

· Raúl de Molina reaccionó al divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón: “Esto es triste”

· Mariana Seoane y su mensaje a Angélica Vale tras su separación de Otto Padrón