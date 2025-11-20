El USDA “desmantelará por completo” el programa SNAP para combatir fraudes y corrupción

Brooke Rollins, secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), anunció el “desmantelamiento completo” del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), luego que detectaron que más de 186,000 beneficiarios fallecidos continúan recibiendo beneficios, provocando un fraude al erario estimado en $102 millones de dólares este año?

En un comunicado publicado este miércoles, el USDA explicó sobre la medida que: “La secretaria Rollins quiere poner fin al fraude, el despilfarro y el abuso constante del programa SNAP.”

Y abundó que: “Anteriormente, las tasas de fraude solo se suponían, y el presidente Trump está tomando medidas al respecto. Parte de ese trabajo consiste en utilizar procesos estándar de recertificación para los hogares, así como en el análisis continuo de los datos estatales, el desarrollo de nuevas regulaciones y una mejor colaboración con los estados”.

Además, el comentario de Rollins también en medio de un proceso en el que el gobierno implementará dos cambios importantes en el programa: las disposiciones sobre requisitos laborales introducidas por la Big Beautiful Bill que podría excluir a millones de personas del programa, así como un nuevo proceso de registro para el total de los beneficiarios, para eliminar a personas que ya no se consideren elegibles.

En una entrevista con Fox Business el martes, Rollins dijo que los primeros datos arrojaron a un universo de “186,000 personas fallecidas estaban recibiendo beneficios del SNAP”, mientras que otras 500,000 recibían los beneficios en más de un estado.

De acuerdo con la USDA, más de 226,000 solicitudes fraudulentas y 691,000 transacciones fraudulentas recibieron aprobación en el primer trimestre de 2025.

Las transacciones fraudulentas ocurren cuando los hogares que reciben SNAP no autorizan las solicitudes debido a la clonación de tarjetas u otras modalidades de robo electrónico.

Estas transacciones fraudulentas costaron al gobierno más de $102 millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2025, una cifra superior a los $69.4 millones del trimestre anterior y a los $31.9 millones del mismo período del año pasado, según estimaciones de del USDA.

Como consecuencia, Rollins dijo que solicitaron “cientos de arrestos” relacionados con reclamaciones fraudulentas al programa SNAP.

Rollins dijo que los cambios al programa se introducirían para “garantizar que aquellos estadounidenses vulnerables que realmente necesitan ese beneficio lo reciban” y que “todos los demás estafadores y las personas corruptas que se aprovechan del sistema” sean eliminados.

Un programa fundamental para la población

El programa SNAP apoya a unos 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos en todo el país, ayudándoles con recursos para sufragar la compra de alimentos cada mes.

Dicha ayuda mostró su utilidad durante el cierre del gobierno que terminó la semana pasada, cuando muchas personas recibieron sus recursos correspondientes al mes de noviembre, de manera parcial o incluso los vieron suspendidos, a causa de la falta de fondos para cubrir sus apoyos.

Por ello, muchos gobiernos estatales programaron recursos de emergencia para ayudar a la población afectada, mientras que organizaciones civiles tramitaron suspensiones judiciales para que el gobierno federal no suspendiera la entrega de recursos.

Sobre esta cascada de fraudes al programa, el presidente Donald Trump reiteró que “SNAP estaba destinado a personas con problemas reales, en muchos casos, en situación de pobreza extrema y que no estaba destinado a personas que podían hacer lo que quisieran, personas que dicen: ‘Bueno, no creo que vaya a trabajar. Simplemente, cobraré este dinero'”, advirtió.

