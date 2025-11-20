Kevin Spacey confiesa que ahora vive entre hoteles y alojamientos de Airbnb

Hace más de un año, Kevin Spacey perdió su mansión en Inner Harbor, Baltimore, tras una ejecución hipotecaria. Ahora, el actor ha dado una entrevista en la que habla sobre dónde vive ahora.

La entrevista la dio a ‘The Telegraph’, y durante la conversación confirmó que está pasando por una grave crisis financiera y eso le ha llevado a buscar proyectos profesionales sea donde sea.

Explicó: “Los gastos de los últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos”. Hay que recordar que el actor fue formalmente acusado por la Fiscalía británica el 26 de mayo de 2022 por cuatro cargos de agresión sexual, que supuestamente ocurrieron entre 2005 y 2013.

Spacey comenzó el juicio en junio de 2023 y duró aproximadamente cuatro semanas. La sentencia salió el 26 de julio de 2023, un jurado lo declaró no culpable de los nueve cargos en su contra tras 12 horas y 26 minutos de deliberación.

En la misma entrevista, el actor de 66 años dijo que durante los últimos meses ha estado viviendo entre hoteles y alojamientos de Airbnb. “Voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar”, dijo a ‘The Telegraph’.

Por ejemplo, hace un tiempo ofreció un espectáculo musical en un club nocturno de Chipre, una isla en Oriente Medio, para el que se ofrecieron entradas de hasta $1,400 dólares.

Spacey intentó salvar la propiedad que compró en 2017 por $5.65 millones de dólares, pero no lo logró. Ahora, la misma residencia ha estado disponible en el mercado. En junio de este año, por ejemplo, se ofrecía por $35,000 dólares al mes.

Aunque las habitaciones de hotel pueden tener muchos lujos y comodidades, todas deben ser mucho más pequeñas que los 9,000 pies cuadrados distribuidos en cinco plantas que tenía su antigua mansión.

