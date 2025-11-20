¿Qué pasó con Miss Jamaica luego de su caída en el Miss Universo?

Una de las grandes interrogantes de este jueves 20 de noviembre, día en el que se celebró el Miss Universo 2025, fue qué pasó con Gabrielle Henry, representante de Jamaica, quien sufrió una aparatosa caída en la preliminar del certamen de belleza.

En redes sociales muchos se preguntaban por la modelo, quien no fue vista en ninguna parte del certamen de belleza, lo más probable por su estado de salud luego del incidente que vivió en la actividad previa a la noche final.

“Todavía es increíble lo que le pasó a Miss Universo Jamaica”, “Las lesiones de Miss Jamaica deben ser más graves de lo que dicen, porque no está participando en esta competencia. Y hasta ahora no han reconocido su accidente en absoluto durante la competición”, fueron algunos mensajes que se leyeron.

También hubo quienes lamentaron que no se diera información sobre Gabrielle en la gala debido a que la caída fue bastante estrepitosa.

Sin embargo, Raúl Rocha, presidente del Miss Universo, dijo en su cuenta en Instagram: Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization (MUO), emitió un comunicado en el que aclaró el estado de salud de la concursante.

“Me gustaría compartir con la familia Miss Universo que está preocupada por la salud de nuestra Miss Universo Jamaica que, a las 12:00 a.m. hora de Bangkok, acabo de salir del hospital donde está siendo tratada. Estuve allí con su familia y con ella, y afortunadamente, no tiene huesos rotos y está bajo buen cuidado. Ella permanecerá en observación durante el resto de la noche y nos mantendremos en contacto con su familia para apoyarla”, afirmó.

Sin embargo, no dio detalles de las razones por las que no estaría en la noche final del certamen, celebrada en Tailandia.

