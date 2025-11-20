Matías Cóccaro es la primera baja del Atlas para el torneo Clausura 2026

Los Rojinegros del Atlas ya empiezan a hacer los movimientos pertinentes para buscar mejores resultados dentro de las próximas competencias de la Liga MX, especialmente para el torneo Clausura 2026; por lo que anunciaron la salida del futbolista Matías Cóccaro con el fin de hacer espacio a nuevas estrellas.

El anuncio lo realizó el propio jugador a través de un mensaje compartido por medio de sus redes sociales, quien detalló que el equipo tomó la decisión de no ejercer la opción de compra, por lo que el delantero uruguayo ahora tendrá que reportar nuevamente con el CF Montréal de la Major League Soccer (MLS).

La única manera en la que Cóccaro no se presente con el cuatro canadiense es que se concrete otros préstamo de manera inmediata con algún otro club interesado tanto en los Estados Unidos como en otra liga del continente.

Matías Cóccaro. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

“Hoy me toca despedirme de Atlas, un club que me abrió las puertas y me dio la oportunidad de vivir mi primera experiencia en México. Este año estuvo lleno de aprendizajes, retos y grandes momentos que siempre voy a recordar. Quiero agradecer profundamente al cuerpo técnico, a mis compañeros y a toda la gente del club que trabaja detrás de cámaras. Su esfuerzo, dedicación y apoyo hicieron que mi día a día fuera más fácil y me ayudaron a crecer como jugador y como persona”, expresó el jugador en las redes sociales.

Matías Cóccaro se unió a la institución rojinegra para reforzar la plantilla en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX tras llegar en calidad de cedido por Montreal. Durante su estancia disputó un total de 26 encuentros dentro del balompié azteca, en los que únicamente consiguió marcar dos anotaciones, además de sumar un gol adicional en la Leagues Cup.

A pesar de sus esfuerzos dentro del terreno de juego no logró conseguir la posición titular dentro de la plantilla y es por este motivo que no recibió la oferta para mantenerse en las filas del Atlas para el 2026.

Matías Cóccaro. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

A la afición rojinegra también dedicó unas palabras finales en las que les agradeció a los hinchas por todo el respaldo que recibió desde el primer partido en el que portó los colores rojo y negro de la institución.

“A la Fiel, gracias por vivir el fútbol como yo, con tanta pasión y entrega. Su energía en cada partido me motivó a dar siempre el 110% y a disfrutar cada momento en la cancha. Sentir su aliento fue algo único y siempre lo llevaré conmigo. Me voy con mucha ilusión por el nuevo reto que viene, pero también con un gran cariño y gratitud por todo lo que viví en este club. Gracias por recibirme, apoyarme y enseñarme tanto. ¡Gracias por todo, Atlas y gracias, Fiel!”, concluyó.

La salida de Cóccaro sería solo el inicio del reacomodo en la plantilla. Dentro del club también se evalúa la situación de Mauro Manotas, quien buscaría negociar la rescisión anticipada de su contrato (al que aún le restan seis meses) para regresar a su país.

