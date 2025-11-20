Robert García advierte a Jake Paul por el riesgo que representa Joshua

El reconocido entrenador de boxeo mexicano, Robert García, aseguró que el enfrentamiento que protagonizarán el estadounidense Jake Paul y el británico Anthony Joshua el próximo 19 de diciembre se convertirá en un escenario de riesgos para ambos peleadores; especialmente para el youtuber estadounidense que tendrá su primer gran reto profesional desde que decidió unirse al deporte de contacto.

Estas declaraciones las realizó García durante una entrevista ofrecida para el canal ProBox TV, donde aseguró que a pesar de reconocer el enorme riesgo que representa para Paul, sostuvo que tiene cualidades deportivas y esto podría brindarle una pequeña oportunidad para darle guerra a su contrincantes y así quedarse con la victoria.

García conoce de primera mano a Joshua debido a que trabajó con él tras su derrota ante Oleksandr Usyk. Según recuerda, el boxeador británico atravesaba entonces un periodo complicado en el que la inseguridad y los problemas personales pesaban más de lo normal.

Julio César Chávez Jr. muestra su apoyo al Canelo Álvarez. Crédito: Etienne Laurent | AP

Ante este hecho considera que si esos factores reaparecen, Paul podría encontrar un espacio para competir al momento de estar dentro del ring, siendo así su único chance para poder hacerle frente.

“En realidad es bien interesante, porque un super pesado y con la pegada que tiene Anthony Joshua, Jake Paul está corriendo mucho riesgo de que lo lastimen. Pero yo digo también una cosa: Anthony Joshua viene de una derrota por nocaut y yo trabajé con él después de una derrota que tuvo contra Usyk y batallamos mucho en el campamento, batallamos mucho con su mentalidad, con sus pensamientos, con problemas personales que tenía, inseguridad y todo eso”, expresó.

Para Robert García, el youtuber solo tendría opciones si Joshua repite aquel estado de fragilidad mental. Sin embargo, admite que pensar en una victoria de Paul es prácticamente irreal debido a que el inglés ha venido trabajando en fortalecer todos sus aspectos competitivos. .

“Así que puede ser que Jake Paul aproveche eso y nos dé una buena pelea. También no puedo decir que le va a ganar porque es casi imposible pensar en que Jake Paul le puede ganar a Anthony Joshua, un peleador olímpico, medallista de oro y con tremenda pegada, pero si lo agarra en un momento muy débil, en un momento muy mal de Anthony Joshua, pues Jake Paul puede aprovecharlo y puede darnos una pelea interesante”, resaltó el entrenador.

Anthony Joshua se enfrentará contra Jake Paul en Miami. Crédito: Ian Walton | AP

El mexicano, nombrado Entrenador del Año en 2024, insistió además en que Paul se expone seriamente al castigo al enfrentar a un rival del tamaño y potencia de Joshua, sobre todo en una pelea profesional con guantes de 10 onzas.

“Anthony Joshua es un peleador con una pegada y ese derechazo que tiene solo tiene que tirarlo con confianza, tiene que tirarlo con muchas ganas, porque como les digo, yo trabajé con él y sí tiene sus ciertos pensamientos de que lo van a contragolpear y eso, pero en realidad contra Jake Paul no tiene que tener ningún problema”, explicó.

“Debe cómodamente controlar y, como dijeron, si es con guantes de 10 onzas corre peligro Jake Paul, porque Anthony Joshua es un peleador ya muy experimentado en muchas peleas, muchos nocauts y tiene una pegada espectacular. Yo sentí su golpe y pega muy, muy fuerte ese hombre”, concluyó Robert García en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Cade Cowell podría regresar a la MLS con el New York Red Bulls

–Gennady Golovkin da una condición para volver a los cuadriláteros

–Jake Paul lanza advertencia a Anthony Joshua: “Es el día del juicio”