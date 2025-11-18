Fan que se abalanzó sobre Ariana Grande fue condenado a prisión

El hombre que se abalanzó sobre Ariana Grande durante el estreno de ‘Wicked: For Good’ en Singapur fue condenado a 9 días en prisión.

El pasado jueves un hombre llamado Johnson Wen, de origen australiano, burló la barrera de seguridad y se abalanzó sobre la cantante Ariana Grande en la alfombra roja del evento. Inmediatamente su compañera de elenco Cynthia Erivo salió en su defensa y apartó con fuerza al hombre que sujetaba a la cantante. El equipo de seguridad también intervino y sacó al sujeto del lugar.

Ariana Grande se mostró sumamente asustada por esta situación. En el pasado la propia artista ha revelado que sufrió de Estrés Postraumático tras el atentado durante su concierto en Manchester en 2017.

Tras el episodio se descubrió que Johnson Wen es una figura de internet que se ha abalanzado sobre otros artistas como The Weekend y Katy Perry en el pasado, burlando las barreras de seguridad y subiendo al escenario para abrazar a los artistas. También saltó al campo durante la final del Mundial femenino de 2023. Wen no había recibido ninguna sanción por su comportamiento hasta ahora.

La policía arrestó a Wen ese mismo día, debido a que en Singapur existen leyes muy estrictas en contra de la alteración al orden público en el país. El australiano fue presentado ante el tribunal y ambas partes llegaron a un acuerdo de sentencia.

The Straits Times informó que el magistrado Christopher Goh aseguró que el acusado es “reincidente” y que durante su aparición en el estreno de ‘Wicked: For Good’ el hombre “buscaba llamar la atención”. El objetivo de condenar a Wen es que finalmente ponga fin a su intenciones de seguir burlando la seguridad de los famosos.

Wen compareció ante un tribunal de Singapur el lunes 17 de noviembre, donde se declaró culpable del cargo de causar molestias públicas.

“Quizás pensabas que aquí ocurriría lo mismo, pero señor Wen, te equivocas. Debes tener en cuenta que siempre hay consecuencias para nuestros actos”, declaró el magistrado, recoge el citado medio.

Aunque Ariana Grande no se ha pronunciado al respecto, Cynthia Erivo sí habló sobre el ataque en una entrevista durante la gira de la película. “Hemos pasado por situaciones muy difíciles. Incluso esta última semana hemos tenido que enfrentar cosas realmente fuertes y esta película nos ha permitido crecer como personas, amigas, como artistas, como actrices”, expresó.

Sigue leyendo:

Ariana Grande regresa al universo de Ryan Murphy con una nueva temporada de ‘American Horror Story’

Ariana Grande y Cynthia Erivo invitan a Wendy Guevara y ‘Las Perdidas’ a fiesta de ‘Wicked’

Ariana Grande anuncia fechas de su gira ‘The Eternal Sunshine Tour’