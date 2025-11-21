Fátima Bosch le dedica su corona del Miss Universo a Osmel Sousa: ‘Él me descubrió’

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, le dedicó su corona a Osmel Sousa, ya que asegura que él la descubrió y la impulsó a que fuera reina de belleza.

La mexicana, quien se convirtió en la triunfadora número 74 del concurso de belleza, le dedicó desde Tailandia unas palabras al Zar de la Belleza.

En una entrevista con Sale el Sol, de Imagen Entretenimiento, la joven dijo: “Esta corona y quiero que lo graben, si tienen su celular ahí lo pueden grabar, esta corona se la quiero dedicar a don Osmel Sousa, el Zar de la Belleza. Él fue quien me descubrió, él fue quien creyó en mí”.

Fátima Bosch dice que Osmel Sousa la ayudó en su camino a Miss Universo

La ganadora del concurso aseguró que el cubano fue alguien clave, pues le aconsejó y la impulsó a perseguir su sueño de convertirse en Miss Universo. “Él me dio todos los consejos, quiero decirle que lo extraño muchísimo y que esta corona se la dedico a Osmel Sousa”.

Luego de esto, la modelo le dijo a los mexicanos: “Los amo con todo mi corazón, gracias por confiar en mí, gracias por creer en mí, por todo su amor, por las muestras de cariño, las cartas. Los llevo en el corazón y aunque ahora represento al mundo, ahora son parte de mí”.

Osmel Sousa, conocido por su amplia experiencia para la preparación de misses, compartió en su cuenta en Instagram este mensaje y le dedicó un corto mensaje: “Gracias Miss Universo”.

Fátima Bosch se convierte en la cuarta mexicana que logra la corona universal. Las otras ganadoras han sido Lupita Jones, Ximena Navarrete y luego Andrea Meza.

Ahora, en su nuevo reinado, la modelo asegura que apostará a una gran cantidad de causas benéficas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Sigue leyendo:

· Fátima Bosch, nueva Miss Universo, dedica su triunfo a empoderar a las mujeres

· La mexicana Fátima Bosch se convierte en la Miss Universo 2025

· Raúl Rocha responde a las acusaciones de fraude con el jurado del Miss Universo