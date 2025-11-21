Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron primer careo en Miami antes de su pelea del 19 de diciembre
El combate utilizará guantes de 10 onzas y marcará uno de los eventos boxísticos más mediáticos del año
Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron este viernes su primer cara a cara en el Kaseya Center de Miami, donde adelantaron lo que será su esperado combate del 19 de diciembre, una pelea profesional pactada a ocho asaltos que será transmitida en exclusiva por Netflix a nivel global.
El youtuber convertido en boxeador, Jake “El Gallo de Dorado” Paul (12-1, 7 KO), actualmente clasificado #14 en el ranking crucero de la WBA, subirá al peso pesado para enfrentar al dos veces campeón unificado de los pesos pesados, Anthony “AJ” Joshua (28-4, 25 KO), en un duelo promovido por Most Valuable Promotions (MVP).
El combate utilizará guantes de 10 onzas y marcará uno de los eventos boxísticos más mediáticos del año, disponible sin costo adicional para los más de 300 millones de suscriptores de Netflix.
Anderson Silva y Tyron Woodley también estarán en la cartelera
MVP y Netflix anunciaron que Anderson “The Spider” Silva regresará a los deportes de combate para enfrentar a Tyron Woodley en la misma cartelera.
Además, la campeona unificada superpluma Alycia “The Bomb” Baumgardner defenderá sus títulos WBA, WBO e IBF ante la canadiense Leila Beaudoin en un combate a 12 asaltos.
