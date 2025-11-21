Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron primer careo en Miami antes de su pelea del 19 de diciembre

Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron este viernes su primer cara a cara en el Kaseya Center de Miami, donde adelantaron lo que será su esperado combate del 19 de diciembre, una pelea profesional pactada a ocho asaltos que será transmitida en exclusiva por Netflix a nivel global.

El youtuber convertido en boxeador, Jake “El Gallo de Dorado” Paul (12-1, 7 KO), actualmente clasificado #14 en el ranking crucero de la WBA, subirá al peso pesado para enfrentar al dos veces campeón unificado de los pesos pesados, Anthony “AJ” Joshua (28-4, 25 KO), en un duelo promovido por Most Valuable Promotions (MVP).

El combate utilizará guantes de 10 onzas y marcará uno de los eventos boxísticos más mediáticos del año, disponible sin costo adicional para los más de 300 millones de suscriptores de Netflix.

THE FIRST JAKE PAUL AND ANTHONY JOSHUA FACE OFF.#JakeJoshua

Friday, December 19

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/l7PD7B8ZJi — Netflix Sports (@netflixsports) November 21, 2025

Anderson Silva y Tyron Woodley también estarán en la cartelera

MVP y Netflix anunciaron que Anderson “The Spider” Silva regresará a los deportes de combate para enfrentar a Tyron Woodley en la misma cartelera.

Además, la campeona unificada superpluma Alycia “The Bomb” Baumgardner defenderá sus títulos WBA, WBO e IBF ante la canadiense Leila Beaudoin en un combate a 12 asaltos.

