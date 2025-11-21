La reacción de Osmel Sousa al triunfo de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 

Osmel Sousa, también conocido como el Zar de la Belleza, reaccionó al triunfo de Fátima Bosch, modelo mexicana, en el Miss Universo 2025 que se celebró en Tailandia.

“Yo se los dije. Este era el final”, dijo el cubano mientras tenía al fondo la imagen de Praveenar Singh, representante de Tailandia y la mexicana tomadas de la mano.

Luego, cuando anunciaron que Miss México era la ganadora, el expresidente del Miss Venezuela saltó de la emoción, demostrando así que se siente orgulloso por la cuarta corona que obtienen los mexicanos en la historia del concurso de belleza.

Para acompañar este video, el experto en misses escribió un corto mensaje en el que indicó: “Pasan los años y mi instinto sigue intacto. Fátima en México cuando ganaste solo te felicitaron 3. ¡Pero hoy te felicitaron 119 candidatas de todo el mundo! ¡Felicidades!”.

Estas palabras fueron en alusión al momento en el que la modelo quedó sola en el escenario luego de que ganara la corona para representar a su país en el Miss Universo. Solo fue acompañada posteriormente por pocas compañeras, teniendo así un momento bastante mediático.

En Tailandia, Fátima Bosch también protagonizó otro momento controversial al enfrentarse a Nawat Itsragrisil, empresario encargado de la organización de este año del certamen.

La mexicana, al recibir una respuesta grosera por parte del tailandés, decidió abandonar el salón en el que hacían la imposición de bandas y fue respaldada por varias participantes.

Esta situación sirvió para que enviara un mensaje acerca de la importancia de poner límites y no dejarse irrespetar.

“Lo que acaba de hacer el director no es respetuoso. Me llamó tonta porque él tiene problemas con la organización. Me dijo que me callara y muchas otras cosas”, contó a los medios después del incidente.

Además de esto, dejó unas palabras que se viralizaron por su contenido: “No tengo miedo de alzar mi voz. Estoy aquí más fuerte que nunca, yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar. Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas”.

Sigue leyendo:

· Dayanara Torres le respondió a Osmel Sousa tras recibir críticas

· Osmel Sousa hizo un fuerte comentario sobre el triunfo de Dayanara Torres en el Miss Universo

· Osmel Sousa sube la temperatura de El horno en el show En Casa con Telemundo