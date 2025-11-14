¿Quién ganará el Miss Universo 2025? Osmel Sousa revela a sus favoritas

Osmel Sousa, también conocido como el Zar de la Belleza, visitó el programa En Casa con Telemundo y habló de varios temas, desde su salida del Miss Universo hasta la reciente polémica que la modelo mexicana Fátima Bosch protagonizó en la edición de este año del certamen de belleza, que se celebra en Tailandia.

Una de las primeras preguntas que le hizo Carlos Adyan al cubano fue acerca de cómo se siente luego de terminar de trabajar con el concurso más importante del mundo.

Ante esto, el hacedor de reinas dijo: “Me siento muy cómodo, ya logré lo que yo quería que era estar en el Miss Universo y allá tengo las mejores anécdotas, cariño y atenciones”.

Osmel Sousa aseguró que viene una nueva etapa en su vida con mucho contenido para sus seguidores.

“A mí me encanta hablar, pero allá no podía decir ciertas cosas”, comentó.

Otro de los temas de los que habló fue de las candidatas de este año en el Miss Universo. De Venezuela, por ejemplo, dijo que es una de las más correctas y que es una de las mejores vestidas en este año.

También mencionó que hay otras candidatas fuertes como las representantes de México, Nicaragua y Cuba que tienen unas características importantes.

Acerca de Fátima Bosch, indicó que debería ser la ganadora, sobre todo por el escándalo que protagonizó con Nawat Itsaragrisil. “Tiene todas las cualidades para ser una tronco de ganadora y después, con este tronco de alboroto que se armó con ella, todos los medios van a querer hablar con ella. Para el concurso va a ser muy bueno”, dijo.

Osmel Sousa critica de nuevo a Dayanara Torres

El experto en misses reiteró que hay opiniones que, aunque son controversiales, no las va a cambiar, como su opinión acerca del triunfo de Dayanara Torres en 1993 como Miss Universo. “En ese año, que compitió Dayanara, que es muy bonita y muy bien que haya ganado, resulta que la Miss Venezuela era la mejor de todas, no porque yo la haya mandado, sino porque todo el mundo lo decía”, indicó.

En esa oportunidad, Milka Chulina fue quien representó al país sudamericano y al ser preparada por el cubano, tuvo una participación destacada.

