Miss Venezuela, Stephany Abasali, fue nombrada Miss Universo Américas

Stephany Abasali, representante de Venezuela en el Miss Universo 2025, obtuvo el título de Miss Universo Américas tras quedar como segunda finalista de en la edición 74 del certamen universal de belleza.

El jueves se celebró la edición del 2025 del certamen Miss Universo cuya sede de este año fue Tailandia. Luego de superar las pruebas preliminares y actividades durante la ceremonia, el jurado escogió a la mexicana Fátima Bosch como nueva Miss Universo 2025.

Abasali quedó en el segundo lugar en el cuadro de finalistas de la competencia que este año reunió a 120 candidatas. En un evento posterior a la ceremonia, Stephany Abasali fue elegida como Miss Universo Américas.

La organización Miss Universo implementó este reconocimiento desde 2024 para destacar a candidatas sobresalientes en cada región del mundo. En ese sentido se entrega un reconocimiento a la candidata sobresaliente de cada región durante la competencia.

De esta manera, las representantes que fueron reconocidas por su participación destacada de cada región fueron: Miss Malta (Julia Ann Cluett) por Europa, Miss Costa de Marfil (Olivia Yacé) por África y Oceanía, Miss Venezuela (Stephany Abasali) por América y Miss China (Zhao Na) por Asia.

“Esta es una decisión que hemos tomado con un comité especial de la organización de Miss Universo con el objetivo de que podamos tener una embajadora y que pueda representarnos en las diferentes regiones del mundo”, dijeron durante el evento posterior al Miss Universo en el que entregaron estos reconocimientos.

Aunque no todas las representantes clasificaron al top 5 de la ceremonia, sí clasificaron al top 12. En esta ronda, además de las cinco reinas continentales y la ganadora del Miss Universo, también estuvieron Inna Moll (Chile), Vanessa Pulgarín (Colombia), Lina Luaces (Cuba), Ophély Mézino (Guadalupe), Zashely Alicea (Puerto Rico), Athisa Manalo (Filipinas) y Praveenar Singh (Tailandia).

Las reinas continentales del Miss Universo tendrán la función de representar a la organización en eventos, viajes y diferentes actividades sociales que formen parte de la agenda del Miss Universo durante el próximo año.

La organización Miss Venezuela celebró la elección de Stephany Abasali como Miss Universe Americas y en una publicación en Instagram el certamen nacional aseguró que la modelo de 25 años “obtuvo el título de Reina de las Américas luego de ser la candidata mejor posicionada del continente”

“Al obtener este reconocimiento, resultado de su talento; elegancia y determinación en cada una de las etapas de la competencia, nuestra reina viajará por el mundo junto al cuadro continental como Reina de las Américas”, dijo la organización Miss Venezuela.

