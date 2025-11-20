Lupita Jones dice que el Miss Universo se convirtió en un circo

Lupita Jones, actriz mexicana y experta en concursos de belleza, lanzó duras críticas contra la organización Miss Universo, que celebra este jueves una nueva edición.

En una entrevista con Ana Patricia Castañeda, la directora de Mexicana Universal lamentó: “¿Sabes qué es lo más triste? Que Miss Universo ya no se trata de las chavas, ya no se trata de la competencia, se trata de todos estos escándalos que están alrededor”.

Opinó que todo esto afecta la credibilidad de la marca, pues cree que ahora todo se convirtió en un circo, ya que no están centrados en las actitudes de las candidatas.

En el programa En Casa de Mara, dijo que el escándalo que hubo con Fátima Bosch, quien fue insultada por Nawat Itsaragrisil es una muestra de cómo se ha ido deteriorando el certamen de belleza.

Lupita Jones habla del Miss Universo 2025

Lupita Jones consideró que la mexicana lanzó un mensaje muy poderoso al no quedarse callada, ya que redimensionó la figura de lo que significa ser una reina de belleza.

“Pero hay cosas mucho más profundas que están pasando ahí”, alertó acerca de las ventas de las acciones por parte de Anne Jakkaphong Jakrajutatip a Raúl Rocha.

Acerca de esta venta, indicó: “Hay sospechas de que esa operación se hizo después de que ya tenía una prohibición por este proceso de reestructura de deuda. En ese momento los bienes ya quedan congelados y no puedes hacer nada. Entonces surge la sospecha de que sacaron esas acciones cuando estaban congeladas, haciendo ilegal esta venta. Entonces aquí la pregunta es, ¿Raúl Rocha es dueño o no de ese 42% de la empresa?”.

La Miss Universo 1991 considera que el certamen de belleza necesita encauzarse, pues son muchas las polémicas que han afectado la imagen de la competencia de belleza más importante del mundo.

