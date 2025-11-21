Sebastián Ligarde lamenta la muerte de su hermano tras un “accidente terrible”

El actor Sebastián Ligarde, a través de la red social Instagram, compartió un lamentable mensaje debido a que su hermano falleció tras un accidente que ocurrió hace algunos días. Por ello, manifestó el dolor que está atravesando y lo difícil que es este duelo familiar, del cual asegura que siempre mantendrán presente su amabilidad.

“Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de noviembre y fue recibido en brazos de nuestro Papi el 17 de noviembre. Les pedimos que, por favor, respeten la pérdida y el dolor de mi familia, rezando por la inmensa gentileza y generosidad de su alma”, comenzó escribiendo en una publicación con una foto de su pariente.

El reconocido villano de telenovelas mexicanas detalló que, tras su fallecimiento, sus familiares decidieron ayudar a otros que estaban esperando recibir un trasplante de órganos. Por ello, detalló que al menos seis personas lograron ser salvadas gracias al buen estado en el que se encontraban esas partes de su cuerpo a sus 64 años.

“Pudo dar el regalo de vida a seis pacientes en espera de órganos. Él seguirá vivo y ellos también. Gracias por todo el amor, apoyo y oraciones que hemos recibido. Amedee Ligarde, Jo Emma Ligarde Ureña, William H. Ligarde y Ninette M. Ligarde. 11/18/1961-11/17/2025″, añadió en la publicación que compartió hace un día.

Sin embargo, Sebastián no ofreció detalles de cómo ocurrió el deceso de su pariente, solamente destacó que lo recordará de una manera positiva y alegre, como fue en vida, sin minimizar la ausencia que desde entonces todos están enfrentando tras su inesperada muerte: “Te amo tanto, Honorato. Atesoraré muchísimo este año que convivimos juntos. No sabes la falta que nos haces. Te amo, Honorato”.

La situación para Ligarde no se torna nada sencilla, debido a que hace pocas semanas mencionó que le detectaron una enfermedad: se trata de diabetes tipo 2. “Entonces ya empezaron los tratamientos y las dietas; gracias a Dios siempre fui muy disciplinado, entonces no me cuesta mucho trabajo hacer dietas”, dijo en una entrevista al programa Ventaneando.

