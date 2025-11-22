Hermano de Fátima Bosch celebra su triunfo: “Es un mensaje de esperanza para todos”

Bernardo Bosch es el hermano de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025, y a través de las redes sociales ha demostrado lo mucho que la apoya. Este logro no fue la excepción, dado que destacó que ella fue una persona constante en lograr sus sueños y supo salir adelante, pese a las adversidades que se le presentaron en el camino, incluso con Nawat Itsaragrisil, director del Miss Universo Tailandia.

“Hay mujeres que abren camino y otras que lo transforman. Hoy tú hiciste las dos cosas. Fátima, estoy muy orgulloso de ti, del gran trabajo que hiciste, de tu disciplina, de tus convicciones y de la fuerza con la que defendiste cada paso de este camino. Hoy el mundo te vio coronarte, pero yo he visto desde siempre a la mujer que eres: auténtica, valiente y capaz de inspirar a miles”, escribió en su perfil de Instagram.

Bernardo aclaró que no se trata nada más de llevar una tiara, sino de enviar un comunicado al resto del mundo demostrando que la perseverancia permite llegar lejos: “Lo que lograste no solo es una corona, es un mensaje de esperanza para todos los que necesitan creer que los sueños, cuando se trabajan con el corazón, sí se cumplen”.

Bernardo Bosch Hernández, padre de la modelo profesional, a través del programa Sale el Sol, expresó lo emocionado que se siente por el triunfo de su hija y la alegría que le llevó a su país, luego de un camino tan complejo que le tocó atravesar para ser reconocida como lo fue en Tailandia.

“No cabemos de la emoción y felicidad de ver que México tiene la cuarta corona; haz de cuenta que ganamos el mundial. Estamos muy emocionados de ver cómo nuestra bebé ha crecido y ahora es la Miss Universo. Estamos muy contentos”, dijo.

Vanessa Fernández, madre de Bosch, también declaró lo contenta que está por la hija que crió y por el mensaje que envió cuando el jurado le hizo una pregunta: “Siento que el corazón me va a explotar de la alegría, estamos felices, emocionados, orgullosos de Fátima, de nuestro país, orgullosos de que la voz de ella es para defender y empoderar a las mujeres. Creo que no tengo más palabras. Estamos felices”.

Sigue leyendo:

· Fátima Bosch, nueva Miss Universo, dedica su triunfo a empoderar a las mujeres

· Así respondieron las celebridades mexicanas al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

· La mexicana Fátima Bosch se convierte en la Miss Universo 2025