WhatsApp sigue a Instagram y renueva la sección de Info: así funciona  

WhatsApp ha introducido una nueva actualización que busca transformar la clásica sección de “Info” en un espacio dinámico para compartir pensamientos breves, muy al estilo de las Notas de Instagram. El cambio busca dar más visibilidad a estados de texto espontáneos sin convertirlos en historias completas ni en publicaciones permanentes.

De acuerdo con reportes recientes, estas actualizaciones aparecen de forma destacada en el perfil del usuario y pueden mostrarse en la parte superior de los chats, lo que convierte la función en una herramienta más social dentro de la app de mensajería más usada del mundo.

Así funciona la nueva sección de Info

Según Business Standard, la renovada sección permite publicar mensajes cortos que permanecen visibles durante 24 horas por defecto, aunque la duración se puede modificar desde los ajustes. La idea es compartir pensamientos rápidos sin recurrir a formatos más elaborados como fotos, vídeos o estados completos.

Especialistas en ciberseguridad también aconsejan mantener actualizada la aplicación. Crédito: Rahul Ramachandram | Shutterstock

Para usuarios que llevan años utilizando WhatsApp, este cambio puede sentirse como un regreso a los orígenes. En sus primeras versiones, la aplicación incluía una función muy similar pensada para mostrar el estado personal, como “Disponible”, “En el trabajo” o “No molestar”.

Con el crecimiento de la plataforma esa característica quedó relegada al menú del perfil, mientras que los Estados efímeros tomaron el protagonismo. Ahora, WhatsApp recupera aquel concepto inicial, pero con una presentación más visible, moderna y fácil de actualizar.

A diferencia de Instagram, donde las Notas suelen incluir música o elementos adicionales, WhatsApp mantiene un enfoque minimalista centrado exclusivamente en texto. De acuerdo con el mismo medio, esta simplicidad busca integrar la función sin interferir con la experiencia tradicional de mensajería.

Control de privacidad y disponibilidad

La herramienta permite ajustar quién puede ver estas actualizaciones: todos los contactos, solo algunos o una lista personalizada. Según Business Standard, este control granular se agregó para evitar que las publicaciones temporales se conviertan en un espacio invasivo o demasiado visible para ciertos usuarios.

El lanzamiento se está realizando de forma progresiva tanto en Android como en iOS, sin embargo, la función ya está activa en varios mercados, aunque puede tardar en aparecer en algunos dispositivos debido al despliegue escalonado que Meta aplica en sus nuevas funciones.

Un movimiento que replica la estrategia social de Meta

Meta lleva meses integrando funciones similares entre sus aplicaciones, y esta actualización continúa ese patrón. Según Tech Research Online, la empresa busca aumentar las interacciones breves dentro de WhatsApp, especialmente entre usuarios jóvenes que ya emplean Instagram para compartir pensamientos casuales.

Además, la llegada de esta función coincide con otras integraciones recientes entre apps del mismo grupo. De acuerdo con The Verge, WhatsApp también prueba opciones para compartir estados directamente en Instagram o Facebook mediante Accounts Center, reforzando la unificación del ecosistema de Meta.

Continúa leyendo:

WhatsApp prepara función para identificar el nombre de números desconocidos

Cómo escanear documentos en WhatsApp y enviarlos directamente en PDF

WhatsApp lanza herramienta para ver todos tus archivos en una sola ventana





