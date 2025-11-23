La actriz Ali Larter habla sobre la casa de sus sueños en Idaho

Muchas estrellas de Hollywood deciden, en algún punto de su vida, dejar la vida en Los Ángeles e irse a un sitio de Estados Unidos que les ofrezca tranquilidad y naturaleza. De eso habló recientemente la actriz Ali Larter durante una entrevista con ‘The Wall Street Journal’.

En esta conversación, la actriz, conocida por ‘Legally Blonde’ (2001) y ‘Final Destination’ (2000), habló sobre su infancia en Cherry Hill, Nueva Jersey, una comunidad muy tranquila.

Larter comenzó su carrera en Hollywood cuando era apenas una adolescente, porque lo que su estilo de vida tranquila en los suburbios cambió por la de una ciudad llena de estrellas, lujos y movimiento como Los Ángeles.

Tras años de carrera, ella y su esposo, el también actor Hayes MacArthur, decidieron dejar esa vida para trasladarse a Sun Valley, Idaho. La decisión la tomaron durante una visita a la comunidad durante el covid-19.

Asegura que quedó encantada por las montañas y por la tranquilidad que ofrecía Sun Valley, es por eso que se decidieron a invertir y comenzar a construir la casa de sus sueños.

“Hay magia en las montañas. Cuando subo allí arriba, caminando tres horas, siento una calma especial. Me siento más a gusto que nunca”, le dijo a ‘The Wall Street Journal’.

También explicó que la propiedad está ubicada en un lote de dos acres y que una de las características es que su casa principal tiene grandes ventanas que encuadran a la perfección la vista a las montañas.

Aunque la propiedad igualmente tiene muchos lujos, la casa de 4,400 pies cuadrados es un refugio para la familia y la ubicación le permite a la actriz estar más presente para sus hijos. Dijo: “Ha sido un regalo para nuestra familia. Para mí es importante que, cuando llegue a casa, pueda estar presente con mis hijos”.

Actualmente, Larter está promocionando el estreno de la segunda temporada de ‘Landman’, una serie ambientada en Texas que sigue la historia de un grupo de matones y multimillonarios que quieren hacerse ricos en el negocio del petróleo.

