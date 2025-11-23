Lucho Borrego defiende a la familia de Fátima Bosch: ‘Es gente buena’

El periodista colombiano Lucho Borrego habló de la polémica que hay con el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el certamen del Miss Universo.

En un contacto con el programa Desiguales dijo que este tipo de certámenes causan controversias. “Hay países que están contentos, hay otros que no lo están. Solamente hay una corona y 120 participantes, imagínense si no va a haber descontento por 119 países”, comentó.

El panelista del show ¡Siéntese Quien Pueda! considera que los latinos deben sentirse orgullosos por el hecho de que la mexicana ganó, debido a que considera que los representó muy bien.

Además, lamentó cómo la modelo pasó de heroína a villana, pues cuando enfrentó a Nawat Itsaragrisil se ganó el reconocimiento de muchas personas, pero ahora que se convirtió en Miss Universo le han llovido muchas críticas.

En la conversación, afirmó que su visita a Tailandia fue como un turista más, pero en medio de ese viaje hizo contacto con la familia de Fátima Bosch. “Por eso hoy, en primera persona, les digo que esa familia es gente buena, gente especial, gente de trabajo”, comentó.

Su mensaje se da por las informaciones que han publicado en las que aseguran que el papá de la modelo mexicana compró la corona a Raúl Rocha, algo que de forma contundente negó el colombiano.

La coronación de la nueva Miss Universo se ha visto empañada por las declaraciones de algunos jurados, que denunciaron presuntas irregularidades en la elección, algo que ha generado desconfianza en muchos seguidores del concurso. Sin embargo, la organización ha asegurado que fue un proceso transparente, por lo que piden respaldo para la nueva reina de belleza.

