Jenni Hermoso se gana el respeto de sus compañeras en Tigres

Tigres de la UANL Femenil logró conquistar su séptimo campeonato de la Liga MX Femenil con una impresionante actuación por parte de sus jugadoras, siendo una de las más destacadas la española Jenni Hermoso, quien se ha convertido en una de las figuras que más liderazgo tiene dentro de sus compañeras.

Una muestra de esto se vió tras las declaraciones realizadas por María Sánchez, quien no dudó en destacar el impacto que Jennifer Hermoso ha tenido desde su llegada al conjunto felino. Para la extremo, convivir con la española dentro del vestidor y en el campo ha sido una experiencia que eleva tanto el nivel futbolístico como la confianza colectiva.

“Creo que Jennifer Hermoso es una gran jugadora, es una jugadora que admiro y sé que muchas de mis compañeras al igual la admiran muchísimo”, expresó ante diversos medios de comunicación tras el título.

Sánchez explicó que en momentos de tensión, especialmente en una final, la presencia de Hermoso aporta una serenidad difícil de describir gracias a su forma de comunicarse, de interpretar el juego y de trasladar la experiencia de haber ganado una Copa del Mundo.

“Hay nervios en cada partido y en una Final es algo diferente, pero al verla, la tranquilidad que nos da al equipo, la comunicación, cómo juega en la cancha contagia al equipo y tener a una jugadora como ella, con esa experiencia que ha ganado una Copa del Mundo al final ayuda a todo el equipo a todas sus compañeras”, detalló Sánchez.

La atacante también se tomó un momento para reconocer a otra pieza clave del título de Tigres como fue Jacqueline Ovalle. Para Sánchez, la “Darky” es un símbolo del club y una compañera cuyo legado continúa creciendo.

“De hecho está celebrando con nosotras, Jackie es una histórica en el club, ya me había tocado jugar con ella, lo que ha hecho con Tigres a nivel de campeonato, lo que hizo a nivel mundial hace unos meses habla de lo que es ella como jugadora y Tigres como club”, sostuvo.

Palabras de Hermoso

Por su parte, la propia Jennifer Hermoso también compartió su sentir tras levantar su primer trofeo en el fútbol mexicano, reconociendo que llegar a Tigres fue una decisión que generó comentarios, pero asegura que la experiencia superó cualquier expectativa.

“Es especial porque desde que llegué, Jenny se va a México, a una liga exótica, y como lo he dicho, cuando el estadio estaba lleno nadie lo va a sentir hasta que no lo viven, vivir un Volcán con 40 mil personas en una Final nadie va a sentirlo”, dijo.

“Ha sido difícil porque en México la afición es muy fanática y cuando metes un gol todos te aplauden, pero cuando no lo haces son muy críticos, me voy muy tranquila con todo lo que he hecho, el día que me vaya, queda Jennie para rato en Tigres, estoy feliz, orgullosa de pertenecer a este club”, concluyó la futbolista española en sus declaraciones.

