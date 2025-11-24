Richard Ledezma quiere ganarse su cupo con México para el Mundial de 2026

El proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo entre Estados Unidos, México y Canadá ha provocado que varios futbolistas con raíces mexicanas, empiecen a considerar seriamente ponerse la camiseta del Tricolor y estar bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Uno de los que más interesado se ha mostrado ante este proceso es Richard Ledezma, el actual defensor de las Chivas Rayadas de Guadalajara que logró tener un buen ritmo en el torneo y ve la cita de 2026 como la oportunidad ideal para cumplir uno de sus mayores anhelos.

Ledezma, originario de Phoenix, Arizona, posee también la nacionalidad mexicana tiene la firme esperanza de poder convertirse en una figura de relevancia para la selección mexicana, especialmente ante los problemas que ha venido viviendo el equipo en el lateral derecho; esto debido a la lesión de Rodrigo Huescas y la irregularidad de Kevin Álvarez y Jorge Sánchez.

Durante unas declaraciones ofrecidas por el jugador a Cancha reconoció que su aspiración de representar a México es más que una posibilidad y se ha convertido en una meta personal que espera poder alcanzar lo antes posible para demostrar de lo que está hecho en el terreno de juego.

“La verdad que sí, si me toca es un sueño mío ir al Mundial, nunca he ido a uno y la verdad me gustaría representar a México. Yo creo que si hacemos una buena liga en Chivas, puedo entrar ahí, en el Mundial”, expresó.

El futbolista también compartió que dentro del vestidor del Rebaño Sagrado ha encontrado respaldo para perseguir este objetivo al resaltar el constante apoyo que recibe por parte de sus propios compañeros lo animan a dar el paso hacia la selección mexicana.

“Ellos me dicen que no estaría mal jugar con la Selección y la verdad yo les dije que estoy más preparado que nunca para ir y a ver cuándo me toca ir”, concluyó Ledezma en sus declaraciones.

Para que esta posibilidad se convierta en realidad, Ledezma deberá realizar el procedimiento conocido como one-time switch, recurso que la FIFA permite a los jugadores que han representado a un país en categorías juveniles pero no han debutado en competencias oficiales con la selección mayor.

Es importante destacar que este miércoles 26 de noviembre las Chivas Rayadas de Guadalajara se enfrentarán contra la Máquina de Cruz Azul por el partido correspondiente a los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, encuentro en el que espera seguir dando razones para ser convocado a la selección.

