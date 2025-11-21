¿Charlie Brown y Peanuts llegan Krispy Kreme?: esto es lo que se sabe

La Navidad se adelanta en Krispy Kreme con una nueva y esperada colección de donas festivas. Esta propuesta es colorida y un tanto nostálgica, inspirada en los queridos personajes de Charlie Brown y Peanuts, presentando diseños adorables y llenos de sabor.

La temporada festiva trae consigo nuevas colecciones de donas con los sabores de la temporada. De hecho, se espera que las donas de Navidad lleguen justo después del Día de Acción de Gracias, según reveló el experto en lanzamientos de productos, Snackolator.

El especialista, que tuvo acceso a información privilegiada sobre la nueva colección, adelantó algunos detalles exclusivos:

Dona de Snoopy Rellena: La colección incluirá una dona dedicada a Snoopy que promete una sorpresa en su interior.

La colección incluirá una dedicada a Snoopy que promete una sorpresa en su interior. Dona Estilo Adorno: Un diseño que captura la esencia de Charlie Brown, con sus icónicos colores y el patrón de zigzag .

Un diseño que captura la esencia de Charlie Brown, con sus icónicos colores y el patrón de . Dona de Corona: Una dona con forma de corona festiva, coronada con una pieza de caramelo con la figura de Snoopy.

Aunque estos son los sabores confirmados, no se descarta que la colección traiga una sorpresa adicional con otro querido personaje de Peanuts.

Esta esperada colección se presentará en una caja con un diseño navideño impecable, ideal para usar como regalos o presentes especiales para familiares y amigos durante las celebraciones.

Colección de sabores clásicos y colaboraciones

Recientemente, Krispy Kreme actualizó su menú con sabores permanentes, al introducir rellenos en la clásica Original Glazed®, y aprovechar colaboraciones de marca para generar entusiasmo:

Innovaciones clásicas:

Original Glazed rellena: Se introdujeron versiones rellenas de la dona insignia, incluyendo la Original Glazed® Kreme™ y la Dona Rellena de Manzana y Canela.

Pastel Original Glazed: El icónico glaseado aplicado a una dona de pastel clásica (a la antigua).

Colaboraciones de marca:

Oreo cookies and kreme: Rellena de crema OREO®, glaseado de chocolate y trozos de galleta.

Biscoff cookie butter kreme™ (de temporada): Rellena y cubierta con la popular crema de galleta Biscoff

Sabores inspirados en postres:

New York Cheesecake: Una dona glaseada con vainilla, rellena de Kreme™ sabor a tarta de queso y cubierta con crujiente de galleta Graham.

Toques de temporada:

Dona Original Glazed de pastel de especias de calabaza: El sabor esencial del otoño en la forma de dona de pastel.

Dona glaseada con arce: Una dona Original Glazed® con glaseado de arce.

Colección Fall Fair (Inspiración en Ferias de Otoño)

La colección anterior fue un homenaje a los sabores y dulces tradicionales que se encuentran en las ferias y festivales de otoño, destacando la creatividad en rellenos y toppings:

Sabores inspirados en clásicos de feria:

–Dona churro con caramelo: Cubierta con azúcar y canela, y un toque de glaseado de caramelo para imitar el sabor del churro.

–Dona hojaldrada kreme: Una versión azucarada de la clásica golosina de feria.

–Dona de algodón de azúcar: Una dona dulce y muy colorida, con glaseado azul, azúcar sabor algodón de azúcar, y un remolino de glaseado sabor fresa y crema de mantequilla.

Postres de Temporada con un Twist:

Dona de pastel de manzana: Relleno de manzana y canela, glaseado de caramelo cremoso, y espolvoreada con migas de galleta con canela.



Estos lanzamientos muestran la capacidad de Krispy Kreme para combinar sabores nostálgicos, tendencias populares (como el Biscoff® y la calabaza) y colaboraciones de alto perfil. Este contexto es perfecto para resaltar cómo la nueva colección navideña sigue esta trayectoria de innovación y sabor.



Sigue leyendo: