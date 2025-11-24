New York Giants en crisis: Despidieron al coordinador defensivo Shane Bowen

Los New York Giants despidieron al coordinador defensivo Shane Bowen, decisión que el entrenador en jefe interino Mike Kafka anunció este lunes por la mañana. El movimiento llega después de que el equipo, con marca de 2-10, dejara escapar una ventaja de doble dígito y cayera 34-27 en tiempo extra ante los Detroit Lions, derrota que los convirtió en el primer equipo oficialmente eliminado de la carrera por los playoffs.

La caída en Detroit representó la sexta derrota consecutiva para los Giants y la quinta ocasión esta temporada en la que desperdician una ventaja rumbo al último cuarto. Además, extendieron a 12 su racha de derrotas consecutivas como visitantes, un registro negativo que se arrastra desde el año pasado. En lo inmediato, Bowen será sustituido de manera interina por Charlie Bullen, coach de apoyadores externos.

Bowen, de 38 años, había llegado a Nueva York contratado por Brian Daboll antes del inicio de la campaña 2024, en reemplazo de Wink Martindale. Sin embargo, su defensiva nunca pudo responder: el equipo ocupa el puesto 30 de la NFL en defensa total, permitiendo 385 yardas por encuentro y 27.8 puntos por juego. El rendimiento ya venía a la baja desde la temporada anterior, donde también se ubicaron entre los peores de la liga.

Las cifras reflejan la debilidad estructural del equipo lejos de casa. Las cinco veces que los Giants han dejado escapar ventajas de doble dígito en esta campaña han sido todas como visitantes, y su marca cuando han estado arriba por diez puntos o más es apenas 2-5. También lideran la NFL en derrotas tras llegar al último cuarto con ventaja, con cinco juegos perdidos en esas circunstancias.

El mes pasado, durante su visita a Denver, Nueva York firmó otro récord negativo: se convirtió en el primer equipo desde 1970 en perder un partido en tiempo reglamentario después de ir ganando por 18 puntos o más con solo seis minutos por jugar. Una señal más de que la defensa nunca pudo sostener resultados bajo el mando de Bowen.

