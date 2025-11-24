Osmel Sousa le pide a la virgen de Guadalupe que ilumine el reinado de Fátima Bosch

El Zar de la Belleza, Osmel Sousa, le pidió este 22 de noviembre a la virgen de Guadalupe que ilumine el reinado de Fátima Bosch, mexicana que ganó la edición del Miss Universo 2025.

En su cuenta en Instagram, el hacedor de reinas de belleza compartió un video en el que se le vio prenderle un velón a la patrona de México para pedirle que ayude a la modelo a tener un excelente papel como ganadora de la famosa franquicia.

“Aquí estoy, poniéndole una vela a la virgen de Guadalupe, para que ilumine y para darle gracias por la corona de Miss Universo, de Fátima, que es una niña bella. Ella sabe que tiene un corazón de este tamaño, para que la ilumine durante el año y que haga un bonito reinado”, comentó en el material audiovisual.

Al finalizar el video dijo que logró con la representante de México su novena corona, dando a entender que la asesoró en muchas decisiones para que lograra triunfar en Tailandia.

Miss Universo dice que su corona es para Osmel

El viernes pasado, un día después de que ganó el concurso, Fátima Bosch le dedicó unas palabras a Osmel Sousa.

“Esta corona y quiero que lo graben, si tienen su celular ahí lo pueden grabar, esta corona se la quiero dedicar a don Osmel Sousa, el Zar de la Belleza. Él fue quien me descubrió, él fue quien creyó en mí”, dijo.

Ante esto, el cubano le contestó: “Gracias Miss Universo”.

La elección de Fátima Bosch ha traído mucha controversia, pues hay quienes consideran que no hizo un trabajo tan destacado como otras candidatas en la noche final y por ende no entienden cómo logró la corona.

Algunos creen que pudo haber influido su incidente con Nawat Itsaragrisil, a quien le respondió luego de que le faltara el respeto en una de las actividades de la competencia.

