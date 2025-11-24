Tensión en el Real Madrid: Vinícius Jr. no renovaría por diferencias con Xavi Alonso

Vinícius Júnior no quiere renovar su contrato con el Real Madrid, principalmente por su deteriorada relación con el entrenador Xabi Alonso, según informó The Athletic. El brasileño comunicó su decisión directamente al presidente Florentino Pérez en una reunión celebrada a finales de octubre.

El atacante, de 25 años, tiene contrato hasta junio de 2027 y percibe alrededor de 17 millones de euros netos por temporada, incluyendo bonos. Sin embargo, las conversaciones para ampliarlo están completamente detenidas.

En el club desean que Vinícius continúe, pero no a cualquier precio. De hecho, la posición interna es contundente: si el brasileño no firma una renovación durante 2026, será puesto en el mercado ese verano para evitar que se acerque al último año de contrato sin un acuerdo.

Según The Athletic, la última reunión entre Vinícius y el presidente no tuvo como objetivo reactivar la negociación, sino abordar su actitud tras el Clásico, donde mostró enfado al ser sustituido por Alonso en el minuto 72. Vinicius acudió para disculparse por su reacción, pero la conversación terminó ampliándose hacia su situación futura.

El medio asociado al New York Times explica que durante ese encuentro, el jugador reiteró que, debido a su relación con el técnico, no considera que renovar sea la mejor opción para él en este momento. Desde entonces, su postura no ha cambiado, lo que incrementa la preocupación dentro del club ante un posible escenario de salida.

