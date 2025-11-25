Anciano murió apuñalado tras dar refugio en su hogar en Nueva York: teoría policial

Lev Vayner, un anciano “generoso”, fue brutalmente apuñalado hasta la muerte dentro de su apartamento en el Alto Manhattan (NYC) la madrugada del lunes, aparentemente por un hombre al que había acogido días antes en su casa, después de que su madre lo echara, según la policía y vecinos.

Alon Riabichev (45) fue arrestado como sospechoso de matar al anciano de 80 años tras una discusión por un motivo desconocido en su residencia ubicada en 37 Overlook Terrace, Hudson Heights. Fue acusado de asesinato y posesión ilegal de armas horas, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

“Me llamo Alon Riabichev”, dijo el sospechoso a un operador del 911 alrededor de las 3:15 a.m. del lunes, según la denuncia penal en su contra citada por Daily News. “Tuve una especie de brote psicótico y maté a alguien hace unas horas”.

Vayner, a quien los vecinos describieron como altruista, fue apuñalado en el abdomen y el cuello antes de morir en su apartamento del 1er piso, confirmó la policía. “Es terrible. Terrible. Fue muy generoso e intentó ayudar”, dijo la vecina Juanita Abreu al New York Post

Riabichev había sido arrestado al menos siete veces por robo de servicios, según fuentes. Sólo residió con Vaynor durante aproximadamente una semana después de que su madre lo echara, dijo otra vecina, alegando que su estilo de vida imprudente de Riabichev provocó su desalojo. “Es complicado. También bebía y quizás consumía drogas. Le rompió el corazón” a su madre. “Estaba en la calle sin ningún lugar adonde ir y el señor Vayner se apiadó. Intentó ayudarlo. Lo acogió”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

La semana pasada Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En septiembre un padre, su esposa y su hijo adulto fueron acusados ​en relación con la muerte y el desmembramiento de un hombre que desapareció en Nueva Jersey y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.

En febrero de este año NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En noviembre Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En otro caso similar en marzo de 2024 un hombre fue desmembrado en su apartamento en El Bronx (NYC) por un amigo de infancia que se había convertido en activista penal tras pasar 25 años preso. Y en abril de ese año Somorie Moses (47), traficante sexual conocido como “Sugar Bear”, fue sentenciado a 10 cadenas “perpetuas” en el Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) tras declararse culpable de matar, desmembrar y congelar a su novia Leondra Foster, a quien alquilaba a otros hombres.

