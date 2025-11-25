Documental sobre Sean ‘Diddy’ Combs, producido por 50 Cent, ya tiene fecha de estreno

La nueva serie documental sobre el rapero Sean ‘Diddy’ Combs se estrenará el próximo 2 de diciembre en la plataforma de streaming Netflix. Este documental es producido por el rapero Curtis Jackson, más conocido como 50 Cent.

El documental lleva por nombre ‘Sean Combs: The Reckoning (El ajuste de cuentas)’ y de acuerdo con un comunicado de la plataforma se trata de “un análisis asombroso del magnate de los medios, leyenda de la música y delincuente convicto”. 50 Cent es el productor ejecutivo del proyecto, que estará dirigido por Alexandria Stapleton.

Sean ‘Diddy’ Combs es un rapero y magnate musical que cumple condena en prisión de cuatro años tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y acusado de conspiración y tráfico sexual, delitos de los cuales fue exonerado. Decenas de personas testificaron en la corte y varias exparejas del cantante relataron lo que vivieron en las ‘freak-offs’, las polémicas fiestas sexuales del rapero.

“Nacido con un afán insaciable por el estrellato y un don para descubrir talentos, Combs ascendió rápidamente en la industria musical con Bad Boy Entertainment y fue crucial para acercar el hip-hop a las masas pop e impulsar las carreras de docenas de artistas que marcaron generaciones como The Notorious BIG, Mary J. Blige, Jodeci y Danity Kane. Pero en el camino… algo más oscuro comenzó a teñir sus ambiciones”, dice la sinopsis del documental.

El famoso rapero se pronunció sobre el estreno del documental. “Estoy agradecido con todos los que nos confiaron sus historias, y orgulloso de tener a Stapleton como directora para llevar esta importante historia a la gran pantalla”, dijo el rapero en un comunicado.

El documental mostrará materiales nunca antes vistos y presentará la historia de Combs al que definen como un hombre “poderoso” y creador de “un imperio” bajo el que existía un “submundo” de abusos.

Durante el juicio fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exparejas a mantener encuentros maratónicos con trabajadores sexuales masculinos y que incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.

La directora Stapleton dice que este documental es, además, un llamado a la reflexión del público sobre la admiración excesiva a algunas celebridades.

“No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni de la de ninguna de las víctimas, ni de las acusaciones en su contra, ni del juicio. Esta historia nos refleja como público y lo que decimos al poner a las celebridades en un pedestal tan alto”, apuntó Stapleton.

50 Cent ha manifestado su repudio hacia Sean ‘Diddy’ Combs y durante su juicio el legendario rapero recurrió a sus redes sociales para burlarse del dueño de ‘Bad Boy Récords’.

