Inician nueva investigación contra Sean ‘Diddy’ Combs por agresión sexual

El departamento de policía del condado de Los Ángeles inició una investigación por una nueva acusación de agresión sexual en contra del rapero Sean ‘Diddy’ Combs, quien cumple una condena de cuatro años de prisión por transporte para ejercer la prostitución.

De acuerdo con el reporte policial citado por la televisora NBC News, en 2020 un productor musical y publicista afirmó que fue invitado a una sesión de fotos en un almacén de Los Ángeles. Al llegar al lugar se encontró a Combs quien se estaba masturbando y le pidió ayuda para terminar el acto. El productor se negó a la petición del dueño de Bad Boy Records, quien reaccionó violentamente arrojándole una camiseta sucia.

La presunta víctima aseguró en el informe policial que guardó silencio sobre esta situación por vergüenza. Sin embargo, luego de que el rapero fue arrestado en septiembre de 2024 el hombre decidió denunciar su caso ante la policía en Largo, Florida.

De acuerdo con la NBC el reporte policial detalla otro incidente en el que el denunciante afirma que dos hombres le cubrieron la cabeza antes de que Combs entrara en la habitación y le llamara soplón en 2021.

Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta una condena de cuatro años y dos meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. El rapero viajaba por varios estados con sus parejas sexuales para participar en fiestas sexuales, en donde los encuentros podían durar incluso días.

Tras su arresto en septiembre de 2024, Combs fue acusado de cargos de conspiración, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Tras ocho semanas de juicio, en las que los testigos detallaron lo vivido en las infames ‘freak offs’, el rapero fue declarado inocente de los cargos más graves de conspiración y tráfico sexual, delitos con los que podría enfrentar cadena perpetua.

El 3 de octubre fue condenado por el juez Arun Subramanian a cuatro años y dos meses de prisión. Antes de ser condenado, Sean ‘Diddy’ Combs envió una carta al juez en la que pedía misericordia, lamentaba el daño que había causado y aseguraba que estaba sobrio por primera vez en 25 años.

“Desde mi encarcelamiento, he experimentado una renovación espiritual. Estoy en un camino que requerirá tiempo y esfuerzo. Me enorgullece decir que estoy trabajando más duro que nunca. Estoy comprometido con el camino de mantenerse libre de drogas, no violento y pacífico”, escribió en su carta.

Combs cumple su condena en la prisión federal de baja seguridad de Fort Dix en Nueva Jersey.

