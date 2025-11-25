Gennady Golovkin es elegido como presidente de World Boxing

La estructura del boxeo olímpico vive una etapa de renovación y en medio de ese proceso el histórico boxeador kazajo y antiguo campeón mundial, Gennady Golovkin, se elegido como el nuevo presidente de World Boxing para poder intentar salvar la continuidad de este deporte dentro del panorama olímpico para Los Ángeles 2028.

La designación de este peleador se concretó durante un congreso celebrado en la ciudad de Roma, Italia, luego de una votación en la que terminó siendo la única opción para el cargo y siendo elegido por aclamación al considerar que tiene todas las bases y fundamentos para mantener el deporte dentro de los Juegos Olímpicos a pesar de la crisis que han venido atravesando.

Este nuevo cargo coloca al kazajo en el centro de la reconstrucción del boxeo amateur tras la suspensión definitiva de la IBA (International Boxing Association) por parte del Movimiento Olímpico, una decisión que dejó al deporte en una situación crítica sobre su futuro.

“Es un privilegio ser elegido nuevo Presidente de World Boxing, a partir de hoy, los atletas estarán en el centro de cada decisión que tomemos, restauraremos la confianza en el boxeo olímpico para asegurar nuestro lugar en Los Ángeles, Brisbane y más allá. Mi compromiso es claro: proteger la integridad del boxeo y garantizar que nuestros atletas puedan soñar con una medalla olímpica”, expresó Golovkin luego de ser designado como presidente de World Boxing.

Gennady Golovkin habla sobre su retiro del boxeo. Crédito: John Locher | AP

El recordado ‘GGG’ asumió la presidencia del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán en el año 2024 y para julio de 2025 ya encabezaba la Comisión Olímpica de World Boxing, funciones que fortalecieron su imagen como dirigente y lo posicionaron en el centro del debate por la supervivencia del boxeo en los Juegos.

Ese recorrido terminó por impulsar su candidatura luego de haber hecho oficial su candidatura para dirigir World Boxing, un organismo que nació en abril de 2023 como respuesta a la crisis de gobernanza que atravesaba la IBA y que derivó finalmente en su expulsión del COI.

Golovkin inicia ahora un periodo de tres años al frente de la organización tras recibir el respaldo total de las delegaciones que forman parte de World Boxing, tomando así el papel que dejó el neerlandés Boris van der Vorst.

Hasta hace unos días se hablaba sobre el posible retiro del boxeador kazajo en caso de tomar este cargo internacional que lo alejará de los cuadriláteros por los próximos años.

“Lo más probable es que, si mi candidatura tiene éxito, anuncie oficialmente que he terminado con el boxeo y he puesto fin a mi carrera. Aunque… siempre existe la posibilidad”, expresó Golovkin durante una entrevista ofrecida con la cadena BBC Sport, en la que también aseguró que su amor por el deporte podría llevarlo a reconsiderar su decisión de colgar los guantes.

